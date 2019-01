Ensemble sprüht vor Spiellaune

Mit leichter Unterhaltung in die Silversternacht zu starten, dazu bot das Ensemble des Theaters in der Klinik (Thik) bereits zum 31. Mal Gelegenheit. Dieses Mal mit der Komödie „Die Wurzel des Übels“ von der Autorin Stephanie Schimmer.

Den drei Ehepaaren und allen anderen Besuchern im ausverkauften Festsaal der LWL-Klinik wurde eine turbulente Vorstellung geboten, in der sich alles um Sex & Crime und um sehr, sehr viel Geld drehte. Alle diese Zutaten erlebten die Zuschauer genauso wie die ganz normalen Verwirrungen des täglichen Lebens.

In „Die Wurzel des Übels“ geht es um die zwei Bankräuber Vater Max und Sohn Moritz Seidel, die sich auf der Flucht vor der Polizei in der Zahnarztpraxis von Dr. Kurz verstecken. Getarnt als Patienten wollen die beiden warten, bis die ganze Aufregung vorbei ist. Der Zahnarzt hat allerdings ganz eigene Probleme, denn er versucht mit allen Mitteln einen Versicherungsbetrug zu vertuschen.

Als Kurz in den beiden Bankräubern allerdings zwei Versicherungsermittler zu erkennen glaubt, kommt es zu turbulenten Zwischenfällen. Ohne Zahnarzt, nun aber mit einer Menge mehr an unerwarteten Problemen, müssen Max und Moritz alles versuchen, um ihre Tarnung nicht auffliegen zu lassen. Die Situation eskaliert, als Moritz´ Frau Elisabeth auftaucht und Geld fordert für einen neuen Nerzmantel.

Mitwirkende Max Seidel, ein Bankräuber (Maximilian Klimek); Moritz Seidel, noch ein Bankräuber (Oliver Determann); Elisabeth Seidel, seine Frau (Alexandra Kattmann); Dr. Michael Kurz, Zahnarzt (Jan Raß); Dr. Waldemar („Waldi") Kurz, Zahnarzt a.D. (Karlheinz Arndt); Susi Hase, die „Zahnfee" (Stephanie Eitzert); Anton Hase, ihr Exmann und Polizist (Thomas Bongard); Irmgard Neumann, Patientin (Alida Bögel); Erwin Löwenstein, Hausmeister (Timon Christoph).

Der Polizist Anton verwirrt die Lage noch mehr, als er sich wegen seiner Zahnprobleme behandeln lassen will und langsam Verdacht schöpft. Auch Hausmeister Erwin scheint nicht der zu sein, für den er sich ausgibt. Können sich Max und Moritz aus der Affäre ziehen oder fliegt ihnen die Situation mit einem Knall um die Ohren? Das wird natürlich beim Besuch der Aufführung im Thik verraten.

Regisseur Karlheinz Arndt hat sicherlich ganz bewusst diese Komödie von Stephanie Zimmer ausgewählt, wusste er doch, dass die Autorin bereits Stücke wie „Pension Schöller“, „Der Meisterboxer“, „Charleys Tante“ oder „Jetzt nicht, Liebling“ an verschiedenen Theatern erfolgreich inszeniert hat. Alle diese Stücke waren in den vergangenen Jahren echte Silvesterkracher des Theaters in der Klinik. Allerdings erreichte „Die Wurzel des Übels“ nicht annähernd den Glanz der besagten Stücke. Schade, der Funke sprang beim Publikum am Silversterabend nicht so richtig über.

Dabei fehlte die Nähe zum Publikum absolut nicht. Denn der Zuschauerbereich war das Wartezimmer der Zahnarztpraxis, in der das Stück spielt. Und zum Warten mischten sich die Patienten zwischendurch unter die Zuschauer. Auch wurde in einigen Szenen mit dem ein oder anderen Gast kokettiert. Angst haben brauchte jedoch niemand, dass er plötzlich auf dem Behandlungsstuhl landen würde.

Das war übrigens ein echter, erstanden bei einem Zahnarzt in Osnabrück, der seine Praxis umgerüstet hat. Der Stuhl muss sehr bequem sein, denn fast die ganze Zeit des zweiten Aktes verharrte dort der von Jan Raß glänzend verkörperte Zahnarzt Dr. Michael Kurz.

Silvester-Premiere „Die Wurzel des Übels“ 1/51 Das neunköpfige Ensemble, das die Komödie „Die Wurzel des Übels“ auf die Bühne des Theaters in der Klinik (Thik) bringt (von links): Alida Bögel, Oliver Determann, Maximilian Klimek, Stephanie Eitzert, Jan Raß (davor auf dem Zaharztstuhl sitzend), Timon Christoph, Karlheinz Arndt (davor sitzend), Alexandra Kattmann, Thomas Bongard. Foto: Detlef Dowidat

Das Ensemble zusammen mit einem Teil des Backstage-Teams und der Musiker. Foto: Detlef Dowidat

Als Bankräuber-Duo verstanden sich Maximilian Klimek und Oliver Determann in einer Art Vater-Sohn-Rolle sehr gut. Als „Zahnfee“ Susi Hase gab sich Stephanie Eitzert amourösen Abenteuern hin. Gut eingefügt ins Team hat sich Thomas Bongard, der als Newcomer den Polizisten Anton Hase ausdrucksstark spielte. Alexandra Kattmann hielt sich als Moritz Seidels Ehefrau Elisabeth eher etwas im Hintergrund. Als sächselnder Hausmeister Erwin Löwenstein gab Timon Christoph seinen Einstand im Thik-Silvesterteam. Als „Gewinnerin“ stand am Ende Alida Bögel bei ihrer Silvester-Premiere auf der Bühne und verkündete als lange wartende Patientin Irmgard Neumann: „Die Nummer Eins bin und bleibe ich“.

Natürlich behielt sich der langjährige Regisseur Karlheinz Arndt wieder eine Rolle vor: die des alternden Zahnarzt-Vaters Dr. Waldemar Kurz, auch „Waldi“ genannt, der gern den Frauenröcken nachschaute.