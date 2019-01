Der Geldeinwurfschlitz ist nicht zugänglich. „Das war schon in den vergangenen Jahren so“, sagt Martin Pogrifke auf Anfrage der WN. Der Fachdienstleiter Sicherheit und Ordnung liefert die Begründung gleich hinterher: Über die Feiertage sei die Verwaltung geschlossen, zudem sei vor einigen Jahren in Tecklenburg ein Parkscheinautomat durch einen Böller förmlich zerlegt worden. Dem hat die Stadt mit dem einem Blechschild, versehen mit den guten Wünschen, einen Riegel vorgeschoben. Nicht für immer. Am Donnerstag sollen die Schutzhüllen wieder fallen.