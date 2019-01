In einer Multivisions-Show bringt Georg Krumm am Mittwoch, 16. Januar, Interessierten die grüne Insel näher. Ab 20 Uhr will er in der Gempt-Halle zeigen, dass Irland bei weitem vielseitiger ist, als es vom Kontinent aus scheint. Die historischen Denkmäler machen es zu einer reichen Kulturlandschaft. Die wilden Küsten und Berge, verträumte Seen und Moore sind von jenem Reiz, der die Seele ebenso anspricht wie das Auge. Die Freundlichkeit der Bevölkerung ist sprichwörtlich, die Gemütlichkeit der Pubs legendär.

Jahrhunderte voller Umbrüche und Wirren haben ihren Tribut von den Menschen gefordert, aber sie haben die Iren auch mit einem köstlichen Sinn für schwarzen Humor und einladender Herzlichkeit im Umgang mit Fremden ausgestattet. Das ist zu spüren, weil man als Gast darin eingebunden wird, meint der Referent.

Die Reise führt von Dublin um die Insel. Georg Krumm besucht unter anderem Cobh, den Hafen, an dem die legendäre Titanic das letzte Mal die Anker lichtete und den Mizen Head, den süd-westlichsten Punkt in Irland. Der Ring of Kerry soll Ausgangspunkt sein für den landschaftlich wesentlich schöneren Ring of Skellig, der direkt auf die Klosterinsel Skellig Michael führt. Das abgelegene Eiland bot bis ins 13 Jahrhundert jeweils 13 Mönchen eine unwirkliche Wohn- und Klausurstätte. Für den letzten Star Wars Film „Die letzten Jedi“ wurde die grandiose Kulisse als Filmset für Luke Skywalker benutzt. Seitdem sind die Insel und ihre Steintreppe weltbekannt.

Die Torfgebiete um Connemara und Achill-Island, die Lieblingsinsel Heinrich Bölls, schließen sich an. Auch Nordirland hat Georg Krumm besucht. Für den Touristen ist der Unruheherd nicht auszumachen, nur die Relikte der Kampfhandlungen sind zu sehen.