Gemeindeleben vor Ort geht weiter

Zunächst herrscht Ratlosigkeit, manche Gemeindeglieder sind fassungslos. Die evangelische Kirchengemeinde will sich von den Kirchen in Wechte und Stadtfeldmark trennen. „Das war ein Schock“, erinnert sich Werner Hülsmeier an diese Nachricht im Mai vor zehn Jahren. Der Bodelschwingh-Kirche und der Johanneskirche droht das Aus. „Die beiden jüngsten Kirchen waren nicht mehr zu halten“, nennt Torsten Böhm den Grund für die Entscheidung der Kirchengemeinde. Wegbrechende Kirchensteuereinnahmen lassen keine andere Wahl, blickt er auf diesen Beschluss im Mai 2008 zurück.

Zehn Jahre später stehen beide Kirche noch, Gottesdienste werden in ihnen gefeiert, auch für andere Veranstaltungen werden sie genutzt. Doch die evangelische Kirchengemeinde stellt nur noch die Pfarrer für die Gottesdienste. Den Rest – von der baulichen Unterhaltung über Versicherung bis zum Schmuck im Gotteshaus – liegt in den Händen der beiden Trägervereine.

Dass es die beiden gibt, ist keine Selbstverständlichkeit. „Bei uns wurde in offenen Gruppen diskutiert. Dabei kam auch die Idee eines Trägervereins ins Spiel“, erzählt Dieter Jochmann von den ersten Reaktionen in Wechte auf den Ausstiegsbeschluss der Kirchengemeinde. Die wusste auch nicht so recht, was geht und was nicht. „Wir mussten auch sehen, in welcher Form eine Trägerschaft überhaupt möglich ist“, berichtet Torsten Böhm von vielen Treffen und Sitzungen. Und auch die Landeskirche – das stellte sich im weiteren Verlauf heraus – rief keineswegs „Hallelujah“, als die Trägervereine gegründet werden sollten.

Wie so etwas gehen könnte, darüber haben sich die Lengericher in Iserlohn schlau gemacht. „Da gab es damals den ersten Trägerverein in der Landeskirche“, rekapituliert Dieter Jochmann. Und schnell sei klar gewesen, das könnte auch in Wechte und Stadtfeldmark klappen.

Wünsche Werner Hülsmeier (Johanneskirche): „Mehr Mitglieder, gerade auch jüngere.“Silke Buddenkuhl (Johanneskirche): „Dass es immer wieder Überraschungen durch Gemeindeglieder oder Privatleute gibt.“Bärbel Haar (Johanneskirche): „Es wäre schön, wenn die Spender, die uns unterstützen, auch mal in die Gottesdienste kämen.“Dieter Jochmann (Bodelschwingh-Kirche): „Dass sich noch mehr Leute aus dem Einzugsbereich aktiv einbringen.“Torsten Böhm (Pfarrer): „Die Zusammenarbeit mit den Trägervereinen läuft super. Die Mitglieder sollten nicht nur ihren Beitrag zahlen, sondern mit anpacken.“ ...

„Doch so einfach war das nicht“, erzählt Bärbel Haar von der fehlenden Akzeptanz der Leute für den Beschluss der Kirchengemeinde. Doch an dem war nicht zu rütteln. Sowohl in Wechte wie auch wenig später in der Stadtfeldmark werden die Fakten aufgelistet: Ob Seniorenkreise, Konfirmandenunterricht, Chor und Musikgruppe: in die Stadt zieht es die Teilnehmer nicht.

Ist das Gemeindeleben rund um die Bodelschwingh-Kirche und die Johanneskirche aufrecht zu erhalten? Diese Frage steht über allem, was in den ersten Wochen und Monaten besprochen wird. Schließlich kristallisiert sich heraus – ein Trägerverein ist die Lösung. Der wird zunächst für die Bodelschwingh-Kirche gegründet, wenig später folgt das Pendant für die Johanneskirche.

Da ist klar, dass sich die Vereine nicht nur kümmern wollen, sondern vor allem auch Geld dafür benötigen. Die um die Kirche wohnenden Gemeindeglieder werden angeschrieben – dabei hilft die Kirchengemeinde – und um Eintritt in den Verein und Spenden gebeten. Es geht nicht um Kleinigkeiten. In Wechte haben die Initiatoren ausgerechnet, dass bis zu 15 000 Euro im Jahr aufgebracht werden müssen. In der Stadtfeldmark liegt der kalkulierte Betrag bei rund 8000 Euro im Jahr.

Was läuft Die Trägervereine sorgen durch ihr Engagement (jeweils an die 40 aktive Helfer) dafür, dass die Kirchen für viele Gruppen Heimat geblieben sind. Die Palette reicht vom Abendkreis über Frauengemeinschaft und Rentnerkreis bis zum Seniorenkreis.Unerlässlich für die finanzielle Ausstattung der Vereine sind von ihnen organisierte Veranstaltungen. Die Palette reicht von den Advents-Andachten in der Johanneskirche bis zum Weihnachtsmarkt an der Bodelschwingh-Kirche – um nur die jüngsten Aktivitäten zu nennen.Konzerte und andere Veranstaltungen helfen – auch durch Sachspenden – den Vereinen, ihren vielfältigen Aufgaben nachzugehen. Ansprechpartner sind die Vorsitzenden Silke Buddenkuhl (Johanneskirche) und Johannes Helweg-Löllmann (Bodelschwingh-Kirche). ...

Nicht überall im Umkreis der Kirchen wird die Bitte um Unterstützung gehört. In der Stadtfeldmark werden 1143 Briefe verschickt. 209 Antworten gibt es, davon sprechen sich 184 für den Erhalt des Gotteshauses aus, 25 sind dagegen. Ganz wichtig: Die Zusagen für Mitgliedsbeiträge addieren sich Anfang September 2008 auf 7850 Euro im Jahr. Sechs Wochen später ist die Summe auf 8170 Euro gestiegen. Das reicht für die Bewirtschaftung, aber nicht für die Bildung von Rücklagen. Ähnlich gut läuft es in Wechte.

Zehn Jahre später läuft der Betrieb in beiden Kirchen. Doch die Trägervereine machen sich nichts vor. „Es ist nicht so einfach, junge Mitglieder zu gewinnen“, stellt Dieter Jochmann fest und nennt einen Grund: „Wir stehen auch in Konkurrenz zu anderen Fördervereinen.“ Hinzu komme, dass es in beiden Vereinen gut laufe und in einer solchen Situation sei es auch schwer, neue Mitglieder zu gewinnen.

„Wir wollten fünf Jahre schaffen“, sagt Bärbel Haar mit einem Lächeln. „Bei uns in Wechte gab es viele die sagten, ihr schafft nicht mal zwei Jahre“, ergänzt Dieter Jochmann. Beim Nachwuchs sieht er eine Wellenbewegung. „Wenn´s schlechter wird, dann baut sich die Mitgliederzahl auch wieder auf.“ Für die nächsten zehn Jahre, das versichert er mit Nachdruck, „mache ich mir keine Sorge“.

Ähnlich sieht es Silke Buddenkuhl. Über die Konfirmanden und deren Familien neue Mitglieder gewinnen hält sie für möglich. Und schließlich sei es nicht nur Geld, wo sich Menschen einbringen können. „Es gibt so viele Aktivitäten.“ Sei es in der Gruppenarbeit, ganz praktisch in der Putzkolonne oder beim Adventskranzbinden. Der ist in der Vorweihnachtszeit in beiden Trägervereinen gewickelt worden. „Es gab mal die kuriose Idee, dass ein Kranz für beide Kirchen reichen würde, weil ja abwechselnd dort Gottesdienste sind“, lacht Bärbel Haar und schüttelt den Kopf. Statt Transport haben die Stadtfeldmarker zum Grün gegriffen und binden ihren Kranz jetzt selbst – wie die Freunde in Wechte es tun.

„Absprachen sind wichtig“, unterstreicht Silke Budden­kuhl. Das laufe mit den Wechtern gut. Mit der Stadtkirche sei es etwas schwieriger, „Kollisionen bei Veranstaltungen zu verhindern“. „Wir sind beide bemüht, uns in ungezwungenem Rahmen auszutauschen“, sagt Werner Hülsmeier und kommt mit dieser Aussage Dieter Jochmann um Sekundenbruchteile zuvor.

Beide Trägervereine setzen zudem auf die Zusammenarbeit mit zwei externen Institutionen. „Die Grundschule Stadtfeldmark ist für uns sehr wichtig“, stellt Werner Hülsmeier fest. „Das ist bei uns die Bodelschwingh-Kindertagesstätte“, nimmt Dieter Jochmann den Ball auf.

In einem sind sich die Vorstände der beiden Trägervereine einig: „Die Kirchen sind ein Stück Gemeinschaft und haben seit der Übernahme durch die Trägervereine für ein neues Wir-Gefühl gesorgt.“