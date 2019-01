Der Weihnachtsbaum kann zerkleinert – ohne Schmuck – in der Bio-Tonne entsorgt werden, schreibt die Stadtverwaltung.

Eine weitere Möglichkeit für Lengericher Bürger ist die kostenlose Abgabe des ausrangierten Weihnachtsbaums am Häckselplatz auf dem Betriebsgelände der Firma Lewedag, Hullmanns Damm 15 (samstags von 9 bis 12 Uhr). Diese Annahme ist bis Ende Februar befristet. Dort wird Ast- und Strauchschnitt bis zu einer Holzstärke von 20 Zentimeter Durchmesser gehäckselt.

Darüber hinaus veranstaltet die Lengericher Landjugend ihre traditionelle Tannenbaum-Sammelaktion. An den kommenden beiden Samstagen, 5. und 12. Januar, kann man seinen Weihnachtsbaum nach vorheriger Anmeldung und mit einer kleinen Spende für die Kosten der Aktion abholen lassen. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail (tanne@lj-lengerich.de) oder per Telefon beziehungsweise WhatsApp ( ✆ 01 51/63 34 40 25) mit folgenden Angaben: Name, Adresse, gewünschter Abholtermin (5. oder 12. Januar).

Auch der Schützenverein Hohne-Niedermark sammelt am 12. Januar ab 9 Uhr ausgediente Weihnachtsbäume in seiner Region ein. Für den Abholservice bittet der Verein um Anmeldung ( ✆ 01 78/29 75 406, auch per WhatsApp, E-Mail weihnachtsbaum@sv-hohne-niedermark.de, www.sv-hohne-niedermark.de). Angegeben werden müssen Name, Straße, Hausnummer und Telefonnummer. Der Baum sollte an der Spitze mit einer (bunten) Schleife gekennzeichnet werden. Die Abholung erfolgt ebenfalls gegen eine kleine Geldspende, die dem Förderverein der Grundschule Hohne zugute kommt.