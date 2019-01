Das erste Programmheft des Jahres 2019 vom Jugendzentrum Lengerich liegt vor. Es beinhaltet Angebote bis einschließlich April und soll in den Schulen verteilt werden und in zentralen Einrichtungen in der Stadt (unter anderem Stadtverwaltung und Bücherei) ausliegen.

Jungs können im März in einem Soccer Center Fußball spielen und Mädchen im April versuchen, aus einem sogenannten Escape Room zu entkommen. Das sind zwei der Aktionen, die außerhalb des regelmäßigen Angebots laufen werden. In diese Kategorie gehört auch noch Lasertag, das im Februar geplant ist. Die jüngeren Jugendzentrumsbesucher basteln beim Kindernachmittag Perlentiere und malen zu Ostern Eier bunt an. Außerdem gibt es Schokofondue und eine Kinderdisco.

Im Hohner Jugendtreff wird es zwei Disco-Nachmittage geben und eine Karnevalsparty, bei der unter anderem das beste Kostüm prämiert werden soll. Ansonsten können sich die Kinder in Hohne bei einem Mario-Kart- und einem Billardturnier miteinander messen.

An jedem zweiten Samstag im Monat fährt der Kinobus zur Filmpassage nach Osnabrück – organisiert vom Lengericher Jugendbeirat. Alle Jugendlichen ab zwölf Jahre können kostenlos mitfahren und sich dann einen Film ihrer Wahl anschauen.

Eine detaillierte Anleitung für die Teilnahmebedingungen ist im Programmheft zu finden. Da bei manchen Angeboten die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist für sie eine Anmeldung erforderlich. Dafür muss das hinten im Heft angehängte Anmeldeformular ausgefüllt und ab Donnerstag, 17. Januar, im Jugendzentrum an der Bergstraße abgegeben werden. Die Organisatoren raten, damit nicht zu lange zu warten, da die entsprechenden Aktionen ansonsten bereits ausgebucht sein könnten. Für alle anderen Programmpunkte gilt: Einfach pünktlich zur Startzeit am angegebenen Treffpunkt erscheinen und schon kann es losgehen.