Hilfe für Migranten aus Osteuropa

„Wir wollen Arbeitsmigranten aus Ost- und Südosteuropa stark machen und so dazu beitragen, dass ihre Integration gelingt.“ So umschreibt Prälat Peter Kossen, Pfarrer im Kreis Steinfurt, die Zielsetzung des Vereins „Aktion Würde und Gerechtigkeit“ (diese Zeitung berichtete). Der wurde nun am Freitag mit Fachleuten und Engagierten gegründet.

„Würde und Gerechtigkeit wird Wanderarbeitern aus Rumänien, Bulgarien, Polen und anderen Staaten in unserer Arbeitswelt und unserer Gesellschaft oft vorenthalten“, so Kossen. „Brutale Arbeitsausbeutung, Menschenhandel und Abzocke für unwürdige und gesundheitswidrige Behausungen sind die Folge.“ Der Verein will versuchen, durch ein Netzwerk von Juristen und juristisch geschulten Ehrenamtlichen den Rechtsweg für Arbeitsmigranten leichter zugänglich zu machen. Das soll damit beginnen, dass Anträge bei Gericht für Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe übersetzt und Menschen, die kein Deutsch sprechen, bei der Antragstellung unterstützt werden. Juristische Beratung und Vertretung auch vor Gericht soll dadurch leichter zugänglich werden. Kossen: „Da fügt es sich gut, dass zum zweiten Vorsitzenden des Vereins der Rechtsanwalt Dr. Gisbert Stalfort gewählt wurde, der selbst Rumänisch spricht. Mit Mariya Krumova, die als gebürtige Bulgarin jahrelange Erfahrung in der Beratung von Arbeitsmigranten bei der Beratungsstelle für mobile Beschäftigte in Oldenburg mitbringt, konnten wir eine weitere Fachfrau für den Vorstand gewinnen.“ Der Kaufmann Hermann Lütkeschümer und die Erzieherin Saskia Wanke aus dem Kreis Steinfurt vervollständigen den Vorstand des Vereins, dessen Vorsitzender Peter Kossen ist.

„Wir lassen uns als gemeinnützig anerkennen, um auch Spenden und öffentliche Projektmittel unter anderem für einen Rechtshilfefonds zu bekommen“, beschreibt der Prälat das weitere Vorgehen. „Natürlich wird eine wichtige Aufgabe die Sensibilisierung der Öffentlichkeit bleiben. Wir werden Unrecht beim Namen nennen und uns nicht damit abfinden, dass Arbeitsmigranten wie Menschen zweiter Klassen behandelt, ausgebeutet und rassistisch herabgewürdigt werden.“ Dazu brauche es das Gespräch mit möglichst vielen Verantwortlichen in Politik, Justiz und Wirtschaft. „Viele Frauen und Männer aus Ost- und Südosteuropa haben sich entschieden, mit ihren Kindern hier bei uns dauerhaft zu leben und zu arbeiten. Wir haben die Pflicht, sie im Bemühen um echte Integration in unsere Gesellschaft zu unterstützen, damit ihnen zuteil wird, was jeder von uns für sich reklamiert: Würde und Gerechtigkeit.“

Tätig werden will der Verein zunächst in Nordwestdeutschland, dann aber auch darüber hinaus, in der Fleischindustrie und anderen Branchen. Zeitnah, so Kossen, werde mit zusätzlichen Informationen um weitere Mitglieder geworben.