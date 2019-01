Ein Paar mit Domra und Gitarre

Er ist der Guitar Man, sie eine Virtuosin auf der Domra. Zusammen sind das Ehepaar Marcel Poorthuis und Tatiana Rethmann die (relativ) Neuen in der Musikschule Tecklenburger Land in Lengerich. Auch in Ladbergen wollen sie mit neuen Angeboten Schüler für die Musik interessieren.

Marcel Poorthuis wurde – wie der Name ahnen lässt – in den Niederlanden geboren. Wie er berichtet, spielte schon sein Vater klassische Gitarre. Der Sohn interessierte sich im Alter von 14 Jahren „ernsthaft“ für das Instrument, besuchte bald die Musikschule, studierte später an der Musikhochschule in Enschede unter der Leitung von Louis Ignatius Gall. Stets war es ihm wichtig, alle Möglichkeiten der Gitarre auszuschöpfen. So erhielt er zwei Jahre Flamenco-Unterricht bei Rainer Hawelka und widmete sich unter der Begleitung von Arndt Worbis auch der E-Gitarre. Es folgte eine weitere Ausbildung an der Musikhochschule Münster unter Professor Reinbert Evers.

Gemeinsam mit seiner Frau tritt Marcel Poorthuis als „Duo Rondo“ (Domra/Gitarre) auf. Am Sonntag, 13. Januar, ab 16.30 Uhr wollen sie im Begegnungszentrum, Münsterstraße 17, zeigen, welche Möglichkeiten ihre Instrumente eröffnen.

„Die Domra ist in Deutschland nicht weit verbreitet. Viele Menschen entwickeln aber immer mehr den Wunsch nach Individualität“, erklärt Tatiana Rethmann. „Wer sich mit der Domra anfreundet, wird erstaunt sein, welche lyrischen und melodischen Qualitäten sie besitzt. Anders als mancher vermuten mag, ist das Instrument nicht nur dafür gedacht, russische Melodien und Gesang zu begleiten.“

In ihrer Heimat Russland, so Tatiana Rethmann weiter, sei es in der Jugend üblich, ein Instrument zu erlernen. „Ich war neun Jahre alt, als meine Mutter sagte, dass ich nun die Domra spielen sollte. Das Instrument wurde meine ständige Begleiterin. Ich studierte vier Jahre am Musikcollege ,Names Rachmaninov’ sowie weitere fünf Jahre an der Universität für Kultur und Kunst in St. Petersburg.“ Später, so die Musikerin, leitete sie ein Kammerorchester an der Musikschule in Novgorod.

Stärken der Domra seien deren lyrische und melodische Fähigkeiten. „Durch vielfältige technische Möglichkeiten wie Tremolo, Flageolets, Pizzicato oder auch Akkordspiel ist sie reizvoll. Sie ist ein dynamisches Ins-trument und kann von feinsten Klangfarben bis zu großer Lautstärke agieren.“

In Ladbergen will Marcel Poorthuis an der Grundschule zwei neue Gitarren-Gruppen etablieren Er lädt alle interessierten Mädchen und Jungen am Dienstag, 15. Januar, ab 16 Uhr zu einer Gitarren-Schnupperstunde ein. Sie findet statt im Gebäude neben dem Rathaus, Jahn-straße 3, in Raum 01. Er möchte „das anfängliche Interesse für dieses Instrument in bleibendes Interesse umsetzen“, sagt er. Die Wünsche der Schüler will der Lehrer dabei nicht aus den Augen verlieren.

„Eine rein klassische Ausbildung ist bei mir ebenso möglich wie das Erlernen von modernen Stücken“, verspricht Marcel Poorthuis. In der Regel zeigten die Schüler großes Interesse an mehreren Stilen. „Insbesondere gibt es bei mir die Möglichkeit, vertiefend Kenntnisse zu erwerben in den Flamenco-Techniken“, sagt der Fachmann. „Natürlich locken aber auch Metallica und Greenday sowie Klassiker von den Beatles oder Johnny Cash. Hier vermittele ich Crossover-Möglichkeiten, damit die Schüler ihrer Lieblingsmusik immer näher kommen.“

Zur Schnupperstunde am 15. Januar in Ladbergen sowie zum Auftritt am 13. Januar im Begegnungszentrum in Lengerich sind alle Interessierten eingeladen. Der Eintritt ist kostenlos.