Günstiger als andere Kommunen

Auf dem Immobilienmarkt in Lengerich ist im Jahr 2017 ein Umsatz von über 43 Millionen Euro erzielt worden. Der Großteil des Geldes, rund 31,8 Millionen Euro, wurde für bebaute Grundstücke ausgegeben. Knapp 7,2 Millionen Euro brachten Geschäfte mit Wohnungs-Teileigentum, rund 4,3 Millionen Euro wurden in unbebaute Grundstücke investiert. Das geht aus dem gerade veröffentlichten Grundstücksmarktbericht 2018 hervor, den der Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Kreis Steinfurt herausgegeben worden ist.

Aus den Zahlen ergibt sich, dass Lengerich im Vergleich mit den anderen Kommunen im Kreis beim Preisniveau als auch bei der Preisentwicklung eher im Mittelfeld beziehungsweise auf den hinteren Plätzen zu finden ist. Das gilt für Bauland ebenso wie für Gewerbegrundstücke, landwirtschaftliche Flächen und auch den Kauf von Wohneigentum.

Der Gutachterausschuss kommt beispielsweise bei der Entwicklung der durchschnittlichen Baulandpreise für unbebaute Grundstücke zu dem Ergebnis, dass die in Lengerich von Anfang 2011 bis Anfang 2018 leicht gefallen sind – vom Basiswert 100 auf 99,3. Das ist ein Ergebnis, wie es in keiner der anderen 23 Städte und Gemeinden zu beobachten ist. Andernorts hat es im gleichen Zeitraum überall Steigerungen gegeben – im Durchschnitt auf den Wert 109,7, in der Nachbarkommune Lienen auf 107,6, in Ladbergen auf 103,7 und in Tecklenburg auf 106,0.

Das mittlere Preisniveau für Wohnbauland lag 2017 laut Grundstücksmarktbericht bei 120 Euro pro Quadratmeter, die Spanne reichte je nach Lage von 65 bis 160 Euro. Der Spitzenwert hat sich seit 2013 nicht verändert, der Mindestpreis ist gegenüber 2016 um fünf Euro gestiegen. Für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser (kein Neubau) sind im Durchschnitt 231 400 Euro gezahlt worden. Der Wohnflächen-Quadratmeterpreis lag bei gut 1600 Euro, die durchschnittliche Größe der Häuser bei 150 Quadratmeter (m²), die der Grundstücke bei circa 650 m².

Für Gewerbebauland kommt der Gutachterausschuss zu dem Ergebnis, dass das mittlere Preisniveau in Lengerich 2017 bei 25 Euro lag. Zum Vergleich: Tecklenburg kommt ebenfalls auf 25 Euro, Lienen und Ladbergen auf 30. Zu dem Thema heißt es im Grundstücksmarktbericht weiter, dass sich die Richtwerte in diesem Segment in den meisten Kommunen im Kreis Steinfurt im Vergleich zu 2010 nur leicht verändert haben. Diese Aussage trifft auch auf Lengerich zu.

„Die Preise der Gewerbe- und Industriegrundstücke werden im Gebiet des Gutachterausschusses überwiegend durch Verkäufe der Städte und Gemeinden zum Zweck der wirtschaftsfördernden Weiterentwicklung ihrer Region beeinflusst. Das entsprechende Bauland wird von den Gemeinden vorgehalten und zu günstigen Preisen an die Unternehmen veräußert. Daher ist die Preisentwicklung auch von der Politik der Städte und Gemeinden beherrscht. Es finden jedoch auch Verkäufe zwischen Privatpersonen und Firmen statt“, erläutern die Gutachter.

Ganz am unteren Ende der Skala aller Kommunen im Kreisgebiet liegt Lengerich, zusammen mit Lotte, bei den Preisen für Grünland. Der durchschnittliche Kaufpreis lag 2017 bei 2,30 Euro. In Ochtrup waren mit fünf Euro mehr als doppelt so viel fällig. Mit fünf Euro ebenfalls vergleichsweise günstig war der Quadratmeter Ackerland. Nur in Westerkappeln (vier Euro) gab es den noch preiswerter, in Lienen kostete er ebenfalls fünf Euro im Schnitt.

Für Landwirte ebenfalls von Interesse: Die Preise für Ackerland haben sich zwischen 2010 und 2017 in Lengerich zwar um fast 80 Prozent erhöht. Dieser Anstieg liegt jedoch weit unter dem Durchschnitt. In 17 der 24 Kommunen im Kreis Steinfurt hat es eine Steigerung von 100 Prozent und mehr gegeben.