Feier-Marathon startet in Lengerich

Der Kontakt ist ganz einfach gewesen. „Ich habe ihn angeschrieben und er hat sofort geantwortet, dass er gerne bereit sei“, erzählt Gerda Stiller. Die Lengericherin kennt ihn nach eigenem Bekunden „als guten Redner“. Auf Parteitagen habe sie ihn erlebt, so die AWO-Kreisvorsitzende. Am 20. Januar wird sie ihn persönlich kennenlernen. „Wir haben den richtigen Mann eingeladen“, ist sie überzeugt.

Zwei Monate später fällt – ebenfalls in Lengerich – der Startschuss für den „Staffellauf der AWO-Werte“. Kindertagesstätten, Seniorenzentren und Wohnstätten des Verbandes sind Ausgangspunkte und Ziele der jeweiligen Etappen. Freiheit, Gerechtigkeit, Toleranz, Gleichheit und Solidarität – diese fünf Schlagwörter werden – auf Fahnen gedruckt – mitgeführt, „um sie vielen sichtbar zu machen“, erläutert Herbert Speemanns, Mitglied des Kreisvorstands.

Die erste Teilstrecke führt von der AWO-Kindervilla an der Rahestraße. Ziel ist das Seniorenzentrum der AWO in Ibbenbüren. „Die Kinder werden nicht die ganze Strecke laufen“, beugt Kerstin Kocher einer entsprechenden Frage vor. Etwa zwei Kilometer vor dem Ziel werden die Mädchen und Jungen sich zu Fuß auf den Weg machen, die Fahnen mit den fünf Leitworten in den Händen. Die weiteren Etappen werden jeweils mittwochs „kreuz und quer durch den Kreis Steinfurt führen“, fügt die Fachbereichsleiterin des AWO-Unterbezirks Münsterland-Recklinghausen hinzu.

„Die Kinder sollen erleben, dass man gemeinsam stark ist“, nennt Gerda Stiller die Intention für diese Aktion. Die Patenschaft für eine Etappe übernimmt der jeweilige AWO-Ortsverband oder ein anderer Ortsverband ohne Kindergarten. „Wir wollen Werte erlebbar machen“, sagt die Kreisvorsitzende, „und keine Selbstdarstellung.“ Deshalb soll über die fünf Leitworte auch in den Kitas und den anderen Einrichtungen des Verbandes im Jubiläumsjahr diskutiert werden.

1350 Mitglieder in neun Ortsvereinen Suppenküchen und Nähstuben, damit hat alles begonnen bei der Arbeiterwohlfahrt. Deren Gründung war eine Folge des Ersten Weltkriegs. Entstanden ist daraus „ein großer Sozialdienstleister“, so Herbert Speemanns. Mit 330 121 Mitgliedern eine der tragenden Säulen in Deutschland, ergänzt das Mitglied des AWO-Kreisvorstands. Marie Juchacz und weitere Sozialdemokratinnen waren am 13. Dezember 1919 die Gründerinnen.Politisches Ziel bei der Gründung war die Ablösung der stigmatisierenden Armenpflege des Kaiserreichs durch die Übertragung der Idee der Selbsthilfe und Solidarität in eine moderne Wohlfahrtspflege.Nach der Machtübernahme durch die Nazis wurde die AWO verboten und zwangsweise aufgelöst. 1946 erfolgte der Neubeginn als parteipolitisch und konfessionell unabhängige und selbstständige Organisation, ohne die Nähe zur sozialdemokratischen Arbeiterbewegung zu verlieren.In Deutschland unterhält die AWO über 13 000 Einrichtungen und Dienste. Sie zählt 65 629 ehrenamtliche und 211 727 hauptamtliche Mitarbeitende. Der Kreisverband Steinfurt zählt 1350 Mitglieder in neun Ortsvereinen. Im Kreis betreibt die Arbeiterwohlfahrt 20 Kitas, ambulante und stationäre Behindertenhilfe und ist in der Jugendsozialarbeit sowie der Jugendarbeit und Sexualpädagogik engagiert. ...

Den Abschluss des Staffellaufs und der Feierlichkeiten bildet ein Festwochenende am 23. und 24. November in Stroetmanns Fabrik in Emsdetten. „Dann wird doppelt gefeiert“, verspricht Herbert Speemanns: 100 Jahre Arbeiterwohlfahrt, 50 Jahre AWO-Kreisverband.

Grund zum Feiern ist also gegeben. Doch die Verantwortlichen verschließen nicht die Augen vor Problemen. „Im ehrenamtlichen Bereich klafft eine Lücke im Mittelalter“, räumt Herbert Speemanns ein. Was zum Teil auch am Image der AWO liegen könnte. Da setzen die Lengericher an. „Mit den Plänen für unser Begegnungszentrum wollen wir dieses Image aufbrechen“, sagt Gerda Stiller und ist zuversichtlich, da mindestens einen Schritt voranzukommen.