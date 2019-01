„Notfallseelsorge ist Erste Hilfe für die Seele“, heißt es auf der Internetseite des Kreisdekanats Steinfurt. Und deshalb „trösten wir keinen, weil die jeweilige Situation akut ist“, sagt Eugen Chrost. Vielmehr gehe es darum, den Betroffenen Orientierung zu geben, sie wieder handlungsfähig zu machen, beschreibt es der Notfallseelsorger.

„Was die Leute selbst tun können, sollen sich auch tun“, erzählt er im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten. Das könne beispielsweise ein Anruf bei Angehörigen sein, so der seit 20 Jahren als Notfallseelsorger tätige Lengericher.

Die Reaktion der Betroffenen – sei es bei einem Unfall oder einem Unglück – hänge sehr stark von den Erfahrungen ab, die diese Personen in ihrem Leben gesammelt haben. „Wer viel erlebt hat, kann auch seine Lebenserfahrung zurückgreifen“, so der Lengericher. Aus diesem Fundus könnten in der Regel ältere Menschen mehr schöpfen als Kinder oder Jugendliche. Eine allgemeine gültige Verhaltensstrategie gebe es allerdings nicht.

Gerade bei Jüngeren lägen Weinen und Lachen oft dicht beieinander. „Kinder und Jugendliche reagieren oft sprunghaft“, hat er immer wieder in seiner Arbeit als Notfallseelsorger beobachtet. In der Regel sind die Einsätze nach maximal zwei Stunden beendet. „Wir kümmern uns nur in der akuten Situation, so etwas wie eine Nachsorge machen wir nicht“, sagt er.

1999 sind die ersten Notfallseelsorger in Nordrhein-Westfalen ausgebildet worden. Eugen Chrost ist von Beginn an dabei. Nach dem Ereignis vom Montagabend seien am Dienstag und in den nächsten Tagen auch die Eltern der Kinder und Jugendlichen gefragt. „Da geht es darum, Gerüchte von der Realität zu unterscheiden.“ Auch die Frage, wie man auf Aussagen anderer Kinder am Tag danach reagiere, sollte im Blick sein, rät er den Betroffenen.