Der Anruf kommt am Montag gegen 17.50 Uhr. Kreisdezernent Dr. Martin Sommer informiert Bürgermeister Wilhelm Möhrke über die Geschehnisse in der Zweifach-Sporthalle und bittet ihn, dorthin zu kommen. Was es da mit der Geiselnahme auf sich gehabe habe, sei noch völlig unklar gewesen, sagt Lengerichs Stadtoberhaupt. Mit einem „unguten Gefühl“ kommt er an der Bahnhofstraße an.

Das weicht schon bald der Erleichterung. Die jungen Geiseln, die ein 25-Jähriger in dem Gebäude bedroht, kommen schnell frei und sind unversehrt. Für den Bürgermeister das Wichtigste. Er dankt allen, die im Einsatz waren, für deren „sehr professionelle Arbeit“.

Für die kommenden Tage hofft er, dass es gelingt, wieder Normalität in der Stadt zu schaffen. Gelingen könne das auch dadurch, dass Zurückhaltung bei der Bewertung des Falls geübt werde. Und der Bürgermeister sagt mit Blick auf mögliche Konsequenzen, dass es „die absolute Sicherheit nie wird geben können“.