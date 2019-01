Lengerich -

„Band im Bistro“ – so lautet das Live-Musik-Format von Volkshochschule (VHS) und Bürgerstiftung Gempt, das Anfang 2018 an den Start gegangen ist und an sieben Abenden über das Jahr verteilt regionale und überregionale Musikerinnen und Musiker auf die Bühne im Gempt-Bistro geholt hat.