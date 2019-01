Polizei und Staatsanwaltschaft haben zu dem Geschehen in der Zweifach-Sporthalle zwei gemeinsame Presseerklärungen abgegeben. Eine am späten Montagabend, nachdem Spezialeinsatzkräfte den Täter festgenommen hatten und die Opfer in Sicherheit waren, die andere am Dienstagnachmittag, nachdem entschieden worden war, dass der 25-jährige Beschuldigte in eine forensische Klinik eingewiesen wird.

Die erste ist überschrieben mit „Geiselnahme in Sporthalle“, die zweite „Mutmaßlicher Geiselnehmer in psychiatrischer Klinik untergebracht“. In letzterer heißt es im Text dann aber weiter, dass es um den „dringenden Tatverdacht des erpresserischen Menschenraubes“ geht. Definiert sind „Geiselnahme“ und „erpresserischer Menschenraub“ im Strafgesetzbuch.

In Paragraf 239a, Absatz 1 heißt es zum erpresserischen Menschenraub: „Wer einen Menschen entführt oder sich eines Menschen bemächtigt, um die Sorge des Opfers um sein Wohl oder die Sorge eines Dritten um das Wohl des Opfers zu einer Erpressung (Paragraf 253) auszunutzen, oder wer die von ihm durch eine solche Handlung geschaffene Lage eines Menschen zu einer solchen Erpressung ausnutzt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.“ In minderschweren Fällen liegt das Strafmaß nicht unter einem Jahr.

Paragraf 239b führt zur Geiselnahme aus: „Wer einen Menschen entführt oder sich eines Menschen bemächtigt, um ihn oder einen Dritten durch die Drohung mit dem Tod oder einer schweren Körperverletzung (Paragraf 226) des Opfers oder mit dessen Freiheitsentziehung von über einer Woche Dauer zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung zu nötigen, oder wer die von ihm durch eine solche Handlung geschaffene Lage eines Menschen zu einer solchen Nötigung ausnutzt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.“

Welcher Straftat sich der Mann letztendlich schuldig gemacht hat, wird ein Gericht zu klären haben.