Der „Lengericher Lenz“ ist da

Die Lacher hat Christian Mindrup schon bei den ersten Worten auf seiner Seite, als der Vorsitzende der Werbegemeinschaft den Gästen beim Neujahrsempfang ein „gutes Jahr 2018“ wünscht. Er korrigiert sich umgehend und kommt dann zum Kern seiner Ausführungen: „Wer schon mal gedacht hat, dass Lengerich langweilig ist und sich nicht lohnt, soll mal die Hand heben.“ Rund 30 Arme gehen in die Höhe. Seine Reaktion: „Ich verspreche Ihnen, dass sich das nachher ändern wird.“

Mit der Aufzählung der Argumente, die für die Stadt sprechen, wird er nicht so schnell fertig. Und zeigt keine Berührungsängste als er berichtet, dass ihm ein Bekannter vor einigen Wochen auf die Frage, wofür Lengerich stehe, spontan Brunnenfest und Rock am Rathaus antwortete. Das letzte Veranstaltung vom Stadtmarketingverein „Offensive“ ausgerichtet wird – „ist das nicht egal? WGL und Offensive haben doch ein gemeinsames Ziel, Lengerich lebens- und liebenswert machen.“

Das geht, folgt man dem WGL-Vorsitzenden, gut über Veranstaltungen. Hollandmarkt und Römermarkt ziehen Tausende Besucher an. Und dann diese Nachricht: „Den Frühjahrsmarkt wird es in diesem Jahr nicht geben.“ Der eine oder andere in der Gempt-Halle hält den Atem an. Christian Mindrup lächelt auf der Bühne. „Diese Veranstaltung heißt jetzt Lengericher Lenz“. Automarkt, Immobilia und Kirmes sollen weiter dazugehören.

Und eine weitere Neuerung deutet er an, „für das Highlight Brunnenfest“. Das werde von sehr vielen Bürgern als Stadtfest wahrgenommen. „Wir haben ein neues Konzept entwickelt“, mehr will er nicht verraten. Die Leute sollen einfach kommen und sich das anschauen. An einem lässt er keinen Zweifel: Ohne ehrenamtliche Helfer und Sponsoren – „Neue sind immer willkommen“ – lasse sich das Brunnenfest nicht stemmen.

Beim Heimatshoppen hat die WGL erstmals Stadtführungen angeboten. Bürgermeister Wilhelm Möhrke, seine Vorgänger Friedrich Prigge und Joachim Götz sowie Heimatvereins-Vorsitzender Dr. Alois Thomes hatten sich dafür zur Verfügung gestellt – und vielfältige Erfahrungen gesammelt. „Stadtführungen können Identifikation mit Lengerich stiften“, ist Alois Thomes überzeugt.

Eine weitere Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen, erläutert Wilfried Nöske. Seit 25 Jahren sei er mit seiner Marketingagentur in Lengerich ansässig, „obwohl ich überzeugter Münsteraner bin“. So richtig kennengelernt habe er die Stadt allerdings erst, als er auf den Hund gekommen sei. „Der will mittags mindestens eine Stunde Auslauf.“ So habe er die Stadt immer besser kennen und schätzen gelernt.

Die nicht immer einfache Suche nach Auszubildenden ließ ihn dann vor zweieinhalb Jahren etwas Neues probieren. Auf der Internetseite seiner Agentur hat er den Punkt „Lengerich lohnt“ eingerichtet. Dort konnte sich jeder zu Wort melden, der auf eine positive Seite der Stadt hinweisen wollte. Das lief anfangs sehr gut, sei aber inzwischen ein bisschen eingeschlafen.

Die Idee „Lengerich lohnt“ ist beim Neujahrsempfang wiederbelebt worden. Auf jedem Platz lag ein Karte samt Kugelschreiber, auf der man seine Argumente pro Stadt aufschreiben sollte. Diese Karten wurden anschließend an eine Litfaßsäule gepinnt. Ein Angebot, das umgehend angenommen wurde.