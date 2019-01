Das Werk eines langen Lebens

Im Sommer 2017 ist der gebürtige Ostpreuße mit 86 Jahren gestorben. Nun sind, mehr oder weniger durch Zufall, rund 200 Arbeiten von ihm zusammengeführt worden. Anlass für die ungewöhnliche Schau.

Der Ort passt bestens. Denn seit den 1970er Jahren hat Alfred Sobieray immer wieder auch Kunstkurse in der VHS gegeben und hat sogar Mal-Exkursionen mit seinen Schülern unternommen. Die Leiterin des Hauses, Angelika Weide, erzählt stolz, dass man „einen Schatz geborgen“ habe. Marc-Gustav Lindemann und Franz-Josef Pietig nicken zustimmend. Über Jahrzehnte waren sie mit Alfred Sobieray befreundet, wissen zu gut von seiner Leidenschaft für die Malerei.

Der kam etwa 1946 aus Ostpreußen zunächst nach Dänemark. Die Kriegs- und Nachkriegswirren sorgten dafür, dass seine Familie an viele verschiedene Orte verstreut wurde. Gut möglich, dass der junge Mann in dem nördlichen Nachbarland ernsthaft begonnen hat zu malen. Dass er Talent dazu hat, zeigen schon Bilder von ihm aus Kindertagen, die ebenfalls in der Lengericher Volkshochschule zu sehen sein werden.

Von Dänemark ging es zunächst für einige Jahre an den Bodensee. Eine Gegend, die Alfred Sobieray auch später, als er längst in Lengerich lebte und arbeitete, immer wieder besuchte. Er machte dort unter anderem die Bekanntschaft von Otto Dix, weiß Franz-Josef Pietig. Wie Sobieray einen der wohl bedeutendsten Maler Deutschlands überhaupt kennenlernte, wissen allerdings auch seine beiden Freunde nicht genau.

Ins Tecklenburger Land führte der Weg Alfred Sobieray schließlich, weil in der Stadt auch ein Bruder von ihm wohnte. Er machte eine Malerausbildung und wurde Meister, arbeitete später in der Klischee-Anstalt Meyer, wo ihn in den 1970er Jahren Marc-Gustac Lindemann kennenlernte.

Das künstlerische Wirken des Neu-Lengerichers war vielfältig. Er widmete sich der Bauern- und Ikonenmalerei, machte Drucke, Akte und Gemälde und wurde in seinen Bildern – wie auch in der VHS dokumentiert wird – mit der Zeit immer abstrakter und experimentierte viel und gerne. Außerdem hatte er eine Leidenschaft für Antiquitäten und fürs Restaurieren.

2012 wurde der Kotten und das angrenzende Atelier in Ringel verkauft, die dort gelagerten Bilder verteilt. Ein großer Teil ging an einen Freund in Ladbergen, weitere an den Sohn in Bremen und die Tochter in Ostbevern. Etwa ein Jahr nach Al­fred Sobieray starben auch sein Sohn und der Freund in Ladbergen. So kamen rund 200 Bilder und Drucke auf einmal zurück in eine Hand. Seine Frau Irmgard meldete sich deshalb Mitte vergangenen Jahres bei der VHS und kam mit Marion Früchte ins Gespräch. Die Mitarbeiterin malt auch, kannte Alfred Sobieray noch und war mit ihm einst sogar auf Kunst- und Maltour in der Toskana. Ihrer Chefin Angelika Weide sagte sie nur „Da müssen wir was machen“. Gesagt, getan. So wurden schließlich Marc-Gustav Lindemann und Franz-Josef Pietig mit ins Boot geholt. Auch sie sind übrigens malerisch aktiv.

Zunächst konnten sich das Team auf die Schnelle mit Fotos einen Überblick über das verschaffen, was während der Tage über Weihnachten und Neujahr schließlich vor ihnen lag und stand: ein Großteil des künstlerischen Werkes von Alfred Sobieray. In der VHS wurde es Bild für Bild gesichtet. Sein Schaffen, kündigt Angelika Weide an, solle nun, angereichert mit einigen Leihgaben aus Privatbesitz, gewürdigt werden.