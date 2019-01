Als Dirigent Franz von Stock (Frank Dukowski) die Flasche öffnet, dauert es nur wenige Augenblicke, bis auch den Kindern in den hinteren Stuhlreihen klar ist, dass etwas nicht stimmt. Es steigen geheimnisvoll-neblige Schwaden aus dem Glasgefäß auf – und dann ist er plötzlich da, der Flaschengeist Flitzmed ( Marcell Kaiser).

Dass das Schauspieler-Duo zusammen mit dem Pindakaas Saxophon Quartett aus Münster am Montag zwei Aufführungen von „Alla Turca“ in der Gempt-Halle zeigten, war der Stiftung für Bildung, Kunst und Kultur in Lengerich zu verdanken. Die hatte die Künstler sowie über 600 Kinder der vier Grundschulen sowie der Schule in der Widum eingeladen. Das Ensemble zeigte eine amüsante Geschichte, die Elemente orientalischer Märchen à la „Tausendundeine Nacht“ mit klassischer Musik verband.

Das Geschehen um den berühmten Musiker und den Flaschengeist, der keine Wünsche erfüllen kann, war spannend und spaßig. Zu hören bekamen die Kinder – ganz nebenbei – Klänge von Mozart über Beethoven bis hin zu Brahms. Die untermalten unter anderem, wie sich das ungleiche Duo auf die Jagd nach dem Ring machte, den der Räuberkönig Klaumoud dem Flaschengeist gestohlen hatte. Nur wenn er das Schmuckstück zurückbekommt, würde es wieder etwas mit dem Wünscheerfüllen. Dass dabei auch ein Teppich eine wichtige Rolle übernehmen sollte, war da nicht verwunderlich.

An der ungewöhnlichen Produktion ist neben dem Pindakaas Saxophon-Quartett noch das Theater Scintilla (Münster) beteiligt.