Vor neuen Herausforderungen

Die Lengericher werden im Zuge dieser Veränderung ein neues Boot erhalten. Keinen Luxus-Dampfer, sondern ein Schlauchboot mit festem Boden. Der jetzige Kahn sei mehr als in die Jahre gekommen. Ebenfalls neu und der Technisierung geschuldet ist die Ausrüstung mit einer Drohne samt Kamera. „Dadurch lässt sich bei Einsätzen viel besser erkennen, wo welche Kräfte gebraucht werden“, freut er sich auf dieses Fluggerät.

Bis es soweit ist, wird es allerdings noch eine Weile dauern. „Die Umstellung erfasst das gesamte THW“, erläutert Dr. Hans-Ingo Schliwienski. Das sind bundesweit 722 Gruppen, ergänzt der Landesbeauftragte NRW.

104 Mitglieder zählt der Ortsverband Lengerich derzeit, darunter 24 Kinder und Jugendliche. „Wir haben schon viel erlebt“, stellt Karsten Grundmeier bei seinem Jahresrückblick fest, „aber Meppen war eine neue Erfahrung“. Beim Moorbrand sind gleich 2530 der insgesamt 18 800 Dienststunden angefallen. 42 Helfer waren dort über 20 Tage rund um die Uhr im Schichtdienst im Einsatz.

Eine Leistung der Ehrenamtlichen, die man gar nicht hoch genug wertschätzen könne, lobte Bürgermeister Wilhelm Möhrke. Hans-Ingo Schliwienski bezog ausdrücklich die Arbeitgeber der Helfer in seinen Dank mit ein. „Es ist keine Selbstverständlichkeit, von jetzt auf gleich einen Mitarbeiter für humanitäre Einsätze freizustellen.“

Ehrungen 60 Jahre: Hans Lagemann50 Jahre: Reinhard Worbs, Rudolf Scholz30 Jahre: Lars Drechsler, Marcus Peters20 Jahre: Werner HalankZehn Jahre: Carolin Dellbrügge, Janis Legutke ...

Eine weitere Neuerung spricht der Landesbeauftragte an diesem Abend an: Bis zu 2000 junge Menschen im Bundesfreiwilligendienst (BFD) soll das THW demnächst betreuen, ihnen die ehrenamtliche Tätigkeit für die Gesellschaft nahe bringen. Sein Wunsch: Der eine oder die andere möge nach der BFD-Zeit beim THW bleiben. „Das klappt aber nur, wenn diese Personen gut aufgenommen und betreut werden.“ Ob der Ortsverband Lengerich davon profitiert, ist noch offen. Noch steckt dieses Projekt in den Startlöchern.

Mit einer angenehmen Aufgabe für den Landesbeauftragten endet der Abend: Ehrung langjähriger Mitglieder. Mit 60 Jahren im THW sticht Hans Lagemann dabei heraus.