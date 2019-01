Ein lohnender Einsatz

Vor rund einem Jahr waren Riccarda Brockmeyer, Alida Mutlak, Rike Lewedag und Kevin Meyer zu Gast im Ausschuss für Soziales, Generationen und Sport. Sie sprachen über den Jugendbeirat, der in Planung war, und die Richtlinien, die für dieses neue Gremium gelten sollten. Damals, schrieben die WN, gab es Lob von allen Seiten für die Ausführungen des Quartetts. Jetzt, ein Jahr später, können sich die jungen Lengericher und ihre Mitstreiter über mehr freuen als „nur“ verbale Anerkennung.

Im Februar 2018 beschloss der Stadtrat die Einrichtung des Jugendbeirates. Im selben Jahr gab es noch elf Sitzungen. Am Dienstagabend folgte die erste 2019. Personell gab es seit dem Start erheblichen Zuwachs. Waren es zu Anfang etwa eine Handvoll Jugendliche, die sich engagierten, sind es nunmehr elf. Eine Zahl, die die Jugendbeirats-Vorsitzende Alida Mutlak durchaus stolz macht.

Sie und ihre Mitstreiter sehen sich als Sprachrohr aller jungen Lengericher und wollen für die auch konkret etwas erreichen. Das erste Projekt, das bereits nach wenigen Monaten umgesetzt wurde, ist der Kinobus. Der fährt einmal pro Monat nach Osnabrück. Das wird auch in diesem Jahr so bleiben, dank eines Zuschusses durch das Kreisjugendamt sei die Fortführung bis Ende 2019 gesichert. Eine „super Botschaft“, meint Jannik Welp, der im Jugendbeirat für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Für das Gremium hat er darüber hinaus noch eine besondere Bedeutung. Aktuell absolviert er im Jugendzentrum ein Freiwilliges Soziales Jahr. In dieser Funktion bleibt ihm Zeit, sich um Organisatorisches zu kümmern oder auch um den Internetauftritt. Dinge, die ansonsten kaum in dem Umfang zu bewältigen wären, wie die anderen am Tisch versammelten Jugendbeirats-Mitglieder ausdrücklich betonen.

Eine, die erst seit einigen Monaten dabei ist, ist Fennja von Düllen. Als sie davon gehört habe, dass es den Jugendbeirat gebe, sei es für sie naheliegend gewesen mitzumachen. „Ich finde es wichtig, sich für seine Interessen einzusetzen“, begründet sie ihr Engagement. Ähnlich sehen es die anderen. Sorge, dass der Elan der Startphase nachlassen könnte, haben sie nicht. Alida Mutlak und Jannik Welp sagen, mit Rückschlägen müsse man rechnen und richtig umgehen. Das ändere aber nichts am Sinn des Jugendbeirats.

Aktuell haben sich die Zwölf- bis 24-Jährigen richtig etwas vor die Brust genommen. Sie möchten eine „groß angelegte Umfrage“ unter jungen Leuten in Lengerich machen. Und weil das Vorhaben kein Kleinkram bleiben soll, erhoffen sie sich Hilfe von Universitäten. Münster und Dortmund seien angeschrieben worden. Aktuell warte man auf Antwort – in der Hoffnung, mit fachmännischer Unterstützung die gesteckten Ziele zu erreichen.

Vor allem will der Jugendbeirat dabei in Erfahrung bringen, was junge Menschen in der Stadt bewegt und welche Wünsche sie haben. Im Idealfall könnte am Ende eine Art „Hitliste“ entstehen, die dem Jugendbeirat als Arbeitsgrundlage dienen könnte. Als Nebeneffekt erhoffen sich die Jugendbeirats-Mitglieder, dass sie und ihre Arbeit durch die Umfrage noch bekannter werden. Zwar wüssten schon jetzt viele in ihrem Alter, dass es die Institution gibt, aber je mehr es seien, umso größer sei die Chance, möglichst viele mit in die Arbeit einzubinden – und sei es nur für die Erarbeitung und Umsetzung einzelner Projekte.