Positive Stimmungslage bleibt

Die heimische Wirtschaft brummt, die Auftragsbücher vieler Firmen sind nach wie vor voll und auch die Arbeitslosigkeit ist mit derzeit 3,4 Prozent ausgesprochen niedrig. Doch was bringt das noch junge Jahr 2019? Wie sehen die Erwartungen für die kommenden Monate bei hiesigen Firmen und Unternehmen aus? Die Westfälischen Nachrichten haben stichprobenartig nachgefragt.

Ein Rekordjahr mit einem voraussichtlichen Umsatz von rund 900 Millionen Euro hinter sich, ein besonderes mit großem Firmenjubiläum vor der Brust: Der größte Arbeitgeber der Stadt, Maschinenbauer Windmöller & Hölscher, prägt seit 150 Jahren den Markt flexibler Verpackungen und will diesen besonderen Geburtstag mit Veranstaltungen für die Mitarbeiter, Kunden und die Öffentlichkeit im Herbst feiern.

„Für das Wachstum haben wir in den vergangenen Jahren viel investiert: in Entwicklung, Gebäude, Werkzeugmaschinen und Software“, macht CEO Dr. Jürgen Vutz deutlich. Die neuen Bürogebäude an der Hermann-Hölscher-Straße sowie das Technologiezentrum Extrusion seien dafür nur ein sichtbares Zeichnen. „In den vergangenen drei Jahren sind in der W&H-Gruppe mehr als 500 neue Mitarbeiter zu uns gekommen“, so Jürgen Vutz, der ausführt, auch für das Jahr 2019 mit einer positiven Entwicklung zu rechnen. „Jedoch wird sich nach neun Jahren starken Wachstums das Tempo deutlich verlangsamen.“

Passend zum Jubiläum wird der Maschinenbauer mit dem Bau eines neuen Drucktechnikums in Werk 1 die Werkstrukturplanung in Lengerich abschließen. Außerdem wird das Tochterunternehmen Garant Ende des Jahres mit dem Umzug in die neuen Hallen im Gewerbepark Antrup beginnen. Investitionen will das Familienunternehmen eigenen Angaben zufolge vorrangig in die Entwicklung neuer Maschinentechnologien stecken und hat für das Frühjahr eine Weltpremiere im Bereich Druck geplant.

Optimistisch blickt auch Verpackungshersteller Bischof + Klein auf das neue Jahr. „Mit gezielten Investitionen zur Modernisierung und Kapazitätserweiterung“, sagt Unternehmenssprecherin Gudula Benning, „wollen wir unsere Marktposition ausbauen“. Das Familienunternehmen erwartet, dass sich bei den Industrieverpackungen der Trend weg von Papier und hin zu Kunststoff fortsetzt, dass eine weiter lebhafte Nachfrage nach Standbodenbeuteln besteht und der Bedarf an Reinraumverpackungen weiter steigt.

Gudula Benning zufolge hat die starke Nachfrage nach flexiblen Verpackungen und technischen Folien 2018 zu einer hohen Auslastung der Werke in Deutschland und Europa geführt, der Umsatz ist gestiegen, „und wir erwarten weiteres Wachstum“.

Und wie verhält es sich mit dem viel diskutierten Fachkräftemangel? Wirkt sich der auf das Unternehmen aus? „Diese Gefahr sehen wir vorläufig nicht“, sagt Benning. „Bischof + Klein ist begehrt als Ausbildungsunternehmen und Arbeitgeber“. Das Unternehmen eröffne Fachkräften „interessante Karrierechancen“.

105 Mitarbeiter, 21 Auszubildende: Auch bei der Firma Upmeyer Haustechnik ist das Thema Fachkräftemangel (noch) kein großes, „weil es uns wichtig ist, bei unseren Beschäftigten den ganzen Menschen in den Blick zu nehmen und sich im besten Sinne um sie zu kümmern“, wie Geschäftsführer Michael Strotmann sagt. Übertragung von Verantwortung, Agieren auf Augenhöhe – für Michael Strotmann wesentliche Faktoren für den Erfolg, den das Unternehmen zweifellos hat.

„Die Auftragsbücher sind voll, die Nachfrage im Markt nach Beratung und hochwertigen Produkten ist groß“, skizziert er, „gut aufgestellt“ ins Jahr 2019 zu gehen. Ein „geschäftlich solides, aufgrund der vielen Verzögerungen im Baugewerbe aber auch hektisches Jahr“ sagt der Geschäftsführer voraus. In diesem will er durch Investitionen vor allem die Bereiche Digitalisierung und Vernetzung weiter vorantreiben.

Angesichts dessen, dass das wirtschaftliche Umfeld in der Region unverändert intakt sei, prognostiziert Achim Glörfeld als Vorstand der Stadtsparkasse Lengerich, dass sein Kreditinstitut mit einer „ungebrochen hohen Kreditnachfrage, insbesondere auch nach Wohnungsbaufinanzierungen“, rechne. Achim Glörfeld ist überzeugt, dass die fortdauernde Niedrigzinsphase auch 2019 das Anlageverhalten der Kunden beeinflusse und kurzfristige Geldanlagen im Fokus stehen dürften. Er und seine Mitarbeiter sehen in der Wertpapieranlage „eine interessante Alternative“.

Angesichts vieler politischer Unsicherheiten (Handelskonflikte, Brexit, Projekte in der Währungsunion) würden die Kapitalmärkte in diesem Jahr unbeständig bleiben. Allerdings, so Achim Glörfeld, „eröffnet dieses gute Chancen, Kursrückgänge zum Einstieg zu nutzen“.

Alles in allem geht der Sparkassen-Vorstand trotz der Belastung durch die anhaltende Niedrigzinsphase und zunehmenden regulatorischen Kosten von einem „konstant guten Jahresergebnis“ aus.