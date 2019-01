Gemeindefest wird in Hohne gefeiert

Vom 9. bis 14. Februar erhält die evangelische Kirchengemeinde Lengerich „Besuch“ vom Evangelischen Kirchenkreis Tecklenburg. Mit Superintendent Andre Ost an der Spitze findet die Visitation der Kirchengemeinde statt. Pfarrerin Sibylle Liening wies laut Bericht in der Januarsitzung das Presbyteriums auf die vielen Termine und Besuche hin, die in der Visitationswoche für das Leitungsgremium und die verschiedenen Arbeitsbereiche der Kirchengemeinde anliegen.

Besonders wichtig für alle Gemeindeglieder: Am Sonntag, 10. Februar, sind alle Kirchenmitglieder nach den Gottesdiensten in der Stadtkirche, in der Hohner Kirche, in der Johanneskirche und in der Helios-Klinik ab 11 Uhr zur Gemeindeversammlung ins Martin-Luther-Haus eingeladen. Der Superintendent und sein Visitations-Team aus den anderen Kirchengemeinden des Kirchenkreises Tecklenburg werden ein moderiertes Gespräch mit den Anwesenden führen.

Das Presbyterium wurde zudem über das ökumenische Projekt Bibelwoche Ende Januar informiert. Zu diesem gemeinsamen Nachdenken über die Bibel laden die evangelische und katholischen Kirchengemeinden Lengerichs ein. Es geht um den 1. Korintherbrief des Paulus. Die evangelischen und katholischen Theologen und Theologinnen werden sich an vier Abenden mit wichtigen Ausschnitten dieses bekannten Briefes des Apostels Paulus beschäftigen. Beide Kirchengemeinden hoffen auf rege Teilnahme ihrer Gemeindeglieder an dieser ökumenischen Veranstaltung. Die Termine: 22. Januar, Pfarrer Peter Kossen, Margareta-Gemeindehaus; 24. Januar, Pfarrerin Sigrid Holtgrave, Martin-Luther-Haus; 29. Januar, Pfarrer Harald Klöpper, Martin-Luther-Haus, jeweils von 19 bis 20.30 Uhr. Den Abschluss bildet ein ökumenischer Gottesdienst am 1. Februar um 19 Uhr mit den Pfarrern Hermann Roling und Torsten Böhm sowie Diakon Ernst Willenbrink und dem „Gospeltrain“.

Das Presbyterium beschloss, dass das Gemeindefest für alle Pfarrbezirke am 22. September rund um die Hohner Kirche stattfinden soll. An diesem Sonntag findet ein zentraler Gemeindegottesdienst für alle Pfarrbezirke mit anschließendem bunten Budenzauber der verschiedenen Gruppen und Einrichtungen der Kirchengemeinde in Hohne statt.

Turnusgemäß wechselt der Vorsitz im Presbyterium. Pfarrer Harald Klöpper wird diese Position ab 1. April übernehmen, Stellvertreterin ist Pfarrerin Sigrid Holtgrave.