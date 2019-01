Bei einem Verkehrsunfall auf der Bodelschwinghstraße ist am Donnerstagmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Der 55-jährige Lengericher war nach Angaben der Polizei gegen 12.30 Uhr, von der Tecklenburger Straße kommend, in südliche Richtung gefahren. Vor der Kreuzung Im Hook musste er sein Zweirad wegen eines auf seiner Fahrspur wartenden Pkw abbremsen. Dabei kam der Mann mit seiner Maschine auf der regennassen Fahrbahn zu Fall und rutschte dann gegen den Wagen eines 49-jährigen Lengerichers.

Der verletzte Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Motorrad wird auf mehrere Hundert und der am Auto auf etwa 3000 Euro geschätzt.