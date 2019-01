Der Termin stand schon lange fest, doch durch die Ereignisse vom Montag vergangener Woche, bekam das Treffen ein besonderes Gewicht: Am Donnerstagabend fand ein sogenannter Elternstammtisch der RSG Teuto-Antrup Wechte statt – eineinhalb Wochen, nachdem ein psychisch auffälligen Mann kurzzeitig insgesamt 45 junge Mitglieder des Vereins in seiner Gewalt hatte.

Nach Angaben des RSG-Vorsitzenden Eckhard Haverkamp kamen über 30 Mütter und Väter zu der Zusammenkunft. Dabei waren auch die beiden Betreuerinnen, die das Training der Kinder und Jugendlichen in der Zweifach-Sporthalle an der Bahnhofstraße geleitet hatten. Ihnen, so Haverkamp, habe der spontane und mit viel Applaus bedachte Dank der Eltern gehört.

Die wohl beste Nachricht des Abends: Allen Betroffenen geht es gut. Das hätten die Teilnehmer des Treffens übereinstimmend berichtet, betonte der RSG-Vorsitzende am Freitag gegenüber den WN. Demnach sind alle auch wieder in der Schule beziehungsweise am Arbeitsplatz, „niemand bedarf der psychologischen Unterstützung“.

Ob Konsequenzen aus dem Vorfall gezogen werden – etwa was die Frage angeht, ob Hallen während des Trainings grundsätzlich verschlossen bleiben – , werde nach den Worten von Haverkamp bei der RSG intern geklärt.

Wie berichtet, war am 7. Januar ein 25-jähriger Mann in die Halle gegangen und hatte dann mit dem Zünden einer Bombe gedroht. Es stellte sich allerdings schnell heraus, dass es keinen Sprengsatz gab. Zudem kamen die Mitglieder des Sportvereins schnell und ohne Schaden zu nehmen frei, manche hatte offenbar nicht einmal mitbekommen, was genau vor sich ging.

Der Täter war einige Tage zuvor in die Lengericher LWL-Klinik eingewiesen worden. Nach Angaben des Landschaftsverbandes durfte er sich an jenem Tag allein auf dem Gelände der Einrichtung bewegen – und ging dann unerlaubterweise in die Stadt.