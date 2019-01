Bilderreise durch 200 Jahre

In drei Diavorträgen an drei Abenden hat Pfarrer Harald Klöpper in der Hohner Kirche die Geschichte der Lienener Straße von 1805 bis heute nachgezeichnet. Der Veranstaltungsreigen stieß auf großes Interesse, vor allem am Mittwochabend kamen sehr viele Besucher – zur Freude des Organisators.

Fast 80 Geschäfte gab es früher an der Lienener Straße, pralles Leben prägte das Bild, wenig war zu spüren vom Durchfahrtscharakter und von gefühlt ewigen Baustellen heutiger Tage. Pfarrer Klöpper zeichnete anhand historischer Fotos, Dokumente und Zeitzeugen ein fast vollständiges Bild der Geschichte der Straße von der staubigen, unbefestigten Landstraße von 1805 bis zu ihrem aktuellen Erscheinungsbild. Die Vorträge waren thematisch dem Verlauf der Straße nachempfunden. Von Dienstag (Lienener Straße 1 bis Dyckerhoff) über Mittwoch (Dyckerhoff bis TWE-Übergang) bis Donnerstag (Iburger Straße bis Grenzweg).

Im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten erzählte Klöpper von einer Postkarte, die sein Interesse weckte, sich mit der Straße direkt vor „seiner“ Kirche näher zu befassen. Das alte Fundstück zeigt die „Schänkwirtschaft von W. Hinnah“, um 1873. „Ich wohne jetzt seit fünf Jahren in Hohne und fand es an der Zeit, mich eingehender mit der Geschichte des Ortes zu beschäftigen. Es werden mir so viele Geschichten und Anekdoten zugetragen, das hat mich neugierig gemacht auf den Mut und den Pioniergeist der Hohner.“

Dann erzählt er von den Steinmetzen. Die hatten einst in Eigeninitiative ein Trafohäuschen gebaut, um von der Teutoburger Wald-Eisenbahn Strom zu beziehen, da die Stadt Lengerich Hohne nicht ans Stromnetz anschließen wollte.

Pfarrer Klöpper hat in den vergangenen Monaten über 300 Dokumente und Fotos gesammelt, im Internet ersteigert oder von Anwohnern überlassen bekommen. „Mein besonderer Dank gilt unter anderem Wilhelm Bögel, Reinhold Wiethäuper und Käthe Nilson, die mich sehr unterstützt haben,“ betont Klöpper. Zudem hätten der Verein Familienforschung Tecklenburger Land, der Verein Eisenbahntradition und die Familie Becker wertvolle Hilfe geleistet.

„Ich wünsche mir, dass mit meinen Vorträgen ein Stein ins Rollen gebracht wird“, sagt der Pfarrer weiter. Er hofft auf weitere Fotos und vor allem Werbeanzeigen ehemals ansässiger Firmen, die noch auf Dachböden, in Schubladen oder Familienalben schlummern. „Es gibt noch Lücken, die gefüllt werden sollten. So habe ich zum Beispiel kein Foto der Bäckerei Engelmeier auftreiben können. Auch sind sicher noch viele Geschichten nicht erzählt, und die Zahl der Zeitzeugen schwindet.“

Eigentlich war seine Aktion als Ausstellung in den Räumen der Kirche geplant, aber die logistischen und finanziellen Probleme waren einfach zu umfangreich, um das zu realisieren. Allein die Kosten, die winzigen alten Fotos auf Postergröße zu bekommen, hätte schon den Rahmen gesprengt. So ist die Diavortrag-Idee entstanden. Und sie kam bei den Hohner – und wohl auch manch anderem – an, wie die Resonanz an den drei Abend zeigt. Immer wieder wurde Pfarrer Klöpper dabei von Zuhörern unterbrochen, die etwas zu ergänzen oder auch zu korrigieren hatten. Und nach Abschluss der Veranstaltung wurde in gemütlicher Runde noch weiter gefachsimpelt und Erinnerungen aufgefrischt.