Nachwuchs-Musiker begeistern

Die erst 16-jährige Violinistin Gina Keiko Friesicke, 2017 mit dem renommierten Förderpreis der GWK (Gesellschaft zur Förderung der Westfälischen Kulturarbeit) ausgezeichnet, ist eine Künstlerin, deren Reife einfach beeindruckend war. Bei ihrem kultivierten und jederzeit stilistisch stimmigen Spiel wirkte nichts „aufgesetzt“, sie lebt die Musik wohl mit jeder Faser, hat sich einen eigenen Ton beziehungsweise eine persönliche Ausdrucksweise erarbeitet.

Ihr zur Seite stand die Pianistin Marie Rosa Günther, die eine gleichwertige Partnerin im musikalischen Dialog war. Ihr hätte man ein „besseres“ Instrument gewünscht als das betagte Klavier des Gempt-Bistro, dann hätte sie ihre Qualitäten besser einbringen können.

Für ihr Konzert hatten sich Gina Keiko Friesicke und Marie Rosa Günther gleichsam natürlich gefunden, diese beiden Künstlerinnen inspirierten sich gegenseitig. Mit der bekannten „Sonate B-Dur für Violine und Klavier KV 454“ von Wolfgang Amadeus Mozart entführten sie die Besucher erst einmal in eine sehr intime Welt. Mit exquisiter Melodiegestaltung glänzte der erste Satz, lyrisch-poetisch ging es im Andante weiter und beim lebendigen Finalsatz ließen sie ihrer Spielfreude dann freien Lauf. Da wirkte nichts virtuos überzogen, Grazie und Anmut der Sonate wurden in ein farbenreiches Gewand gekleidet.

Die „Romanze A-Dur für Violine und Klavier“ von Fritz Kreisler entführte in romantische Wiener Welten, bei denen beide Künstlerinnen durch ihr gefühlvolles Spiel glänzten. Bei dem „Scherzo“ aus der „F.A.E.-Sonate für Violine und Klavier“ genoss man den in Musik gesetzten Humor von Johannes Brahms.

Klangmalerisch und überaus zart ging es in französische Regionen bei Claude Debussys „Sonate g-Moll für Violine und Klavier“. Mit Akribie und Feinsinn gestalteten sie diese anspruchsvolle Sonate, da stimmte einfach jedes noch so kleine Detail. Aber diese Soiree hielt noch weitere musikalische Schönheiten für das begeisterte Publikum bereit.

Mit der „Sonate g-Moll BWV 001“ von Johann Sebastian Bach und der „Sonate Nr. 2 a-Moll op. 27“ von Eugene Ysaye erklangen zwei Solowerke für Violine, die verschiedenen Epochen entstammen, aber für Gina Keiko Friesicke mit ihrer natürlichen Art zu Musizieren wie geschrieben schienen. Die einzelnen Sätze wusste sie mit dem gesamten Spek­trum ihrer Kunstfertigkeit zu spielen.

Diese Violinistin muss man sich merken, sie hat sicherlich eine große Karriere vor sich und dann erlebt man sie wohl nur noch in den größeren Konzertsälen. Für das Finale hatten sich Gina Keiko Friesicke und Marie Rosa Günther ein besonderes Highlight für das Publikum vorbehalten. Mit zwei Sätzen aus der „Carmen-Fantasie op. 25 für Violine und Klavier“ von Pablo de Sarasate schenkten sie dem Publikum ein spritzig-leidenschaftliches Musikerlebnis der ganz besonderen Art.

Wo vor kurzer Zeit sich noch Josef Lendvay mit seiner Stradivari eingespielt hat, erklang ebenfalls eine italienische Meistergeige, eine Gianbattista Ceruti aus dem Jahr 1800. Und ebenso wie der ungarische Geigenvirtuose hat sie auch in der Carnegie Hall New York debütiert. So ein Konzert werden die Zuhörer so schnell nicht vergessen.