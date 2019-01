Korsika und Bremervörde

Sommer, Sonne, Sonnenschein – viele Leute zieht es jeden Sommer in den Süden, um dort in den Genuss des meist warmen Wetters zu kommen. In Badeklamotten am Strand liegen und im T-Shirt durch die Straßen laufen, eine bunte Landschaft aus Bergen und Tälern genießen und sich in der Lagune am Meer abkühlen. Das ist in diesem Jahr wieder bei der Jugendfreizeit des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) Lengerich möglich. Vom 5. bis 18. August ist die französische Mittelmeerinsel Korsika das Ziel für Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren.

Untergebracht ist die Gruppe auf dem Campingplatz „San Damiano“ in Biguglia (Nähe Bastia) an der Nordküste Korsikas. Mehrere direkte Zugänge zum Strand, eine Poolanlage, Sportmöglichkeiten und Supermarkt vor Ort sorgen für einen guten Rahmen, der mit einem spannenden Programm gefüllt werde, verspricht der Verein.

Für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren geht es vom 27. Juli bis 2. August (dritte NRW-Ferienwoche) in das Freizeitheim Eulenberg in Basdahl (Nähe Bremervörde). Dort erleben sie eine Woche voller Abenteuer, Spiel, Spaß und Gemeinschaft. Auf dem großen Außengelände laden Spiel- und Sportgeräte zum Toben ein. Für eine Erfrischung an heißen Tagen sorgt der hauseigene Pool. Wenn es mal etwas kühler ist, lassen Tischtennisplatte, Kicker und ein Lagerfeuer keine Langeweile aufkommen.

Geleitet werden beide Freizeiten von erfahrenen, ehrenamtlichen Teams des CVJM Lengerich. „Wir nehmen jeden Teilnehmer in den Blick“, weiß Sascha Wittfeld, der die Jugendfreizeit gemeinsam mit Marcel Walker leitet. „Wir legen viel Wert auf Gemeinschaft.“ Jede Freizeit habe ein Thema, das spielerisch und ansprechend durch das Programm führe. Fachlich begleitet werden die Vor- und Nachbereitungen von Viola Langenberger, die für die Evangelische Jugend im Kirchenkreis Tecklenburg als Träger der Freizeit arbeitet.

Kinder- und Jugendfreizeiten sind seit mehr als 25 Jahren fester Bestandteil der Jugendarbeit des CVJM. Mehrere Generationen berichten von prägenden Erfahrungen auf den Fahrten und denken gerne an die Zeit im CVJM-Haus zurück. „Auch wenn wir das Haus leider verlassen müssen, werden wir die Arbeit aufrechterhalten und die Freizeiten weiter anbieten“, kündigt der Verein an.