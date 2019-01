Anlieger geben nicht auf

Die Lengericher Stadtverwaltung plant für die Rahe-straße eine aufwendige Sanierungsmaßnahme, in deren Zuge unter anderem auch die Gehwege erneuert werden sollen ( WN berichteten). Seitens einer Interessengemeinschaft, die im Herbst gegründet wurde, heißt es, dass auf die Betroffenen Rechnungen zwischen 2000 und 22 000 Euro zukämen. Kritisiert wird nicht allein die Zahlung, sondern auch, dass die entsprechenden Informationen seitens der Verwaltung zu kurzfristig gekommen seien

„Der Straßenbelag der Rahestraße ist mittlerweile 80 Jahre alt und wurde letztmalig vor sieben Jahren notdürftig repariert. Die Erneuerungen der Wasserleitungen gaben der Straße jetzt den Rest. Es steht außer Frage, dass eine Sanierung dringend nötig ist. Im geforderten Maße kann aber nicht nur der Anlieger (neben der Kommune ) haftbar gemacht werden, denn alle Verkehrsteilnehmer und auch Anbieter von Strom, Gas, Wasser und Telefonie haben einen Anteil am ,Verbrauch‘ einer Straße“, heißt es in einer Mitteilung der Interessengemeinschaft Rahestraße.

Von der Kommune ist zwischenzeitlich signalisiert worden, das Vorhaben zu verschieben, um Bedenken von Anliegern in Bezug auf die Planung berücksichtigen zu können. Grundsätzlich wird aber an der Maßnahme festgehalten und damit auch daran, die Beiträge von den Bürgern einzufordern.

Gegenüber den WN hatte der städtische Beigeordnete Frank Lammert im Zug der Diskussionen betont, dass sich die Kommune „schadensersatzpflichtig“ machen würde, wenn sie auf das vom Land so vorgesehene Verfahren mit der Erhebung der Beiträge verzichten würde.

Die Interessengemeinschaft will nun „weitere, direkt und indirekt betroffene Bürger sowie Gruppen dafür sensibilisieren und aufrufen, aktiv bei uns mitzuarbeiten, um das gesteckte Ziel bald zu erreichen“. Aus diesem Grund werden Interessierte am Mittwoch, 23. Januar, von 10 bis 12 Uhr ins Haus Rahestraße 23 eingeladen. Zu Gast ist auch Jens Ammann vom Bund der Steuerzahler, der über die Volksinitiative informieren will.

Wer sich in eine Unterschriftenliste eintragen möchte, kann dies laut der Pressemitteilung bei den Unternehmen Kock GmbH & Co KG, Lohesch 16, und Kaminwunder Eurolux GmbH, Auf der Rothenburg 22.