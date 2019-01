Das erste Mal ist nicht einfach, wenn man Neuland betritt. Doch Theresa Nef, Diana Tiemeier, Sabine Iker und Marion Jansen von der AWO-Kindervilla glauben an den Erfolg. Am 8. Februar, einem Freitag, lädt das Team der Kindertagesstätte zum gemeinsamen Singen, offen für alle, ins AWO-Begegnungszentrum an der Schultebeyringstraße ein.

Angefangen hat alles mit einer Fortbildung für Erzieherinnen in der Volkshochschule, erzählt Theresa Nef. „Das hat viel Spaß gemacht“ und dazu geführt, dass sich unter dem Namen „Singfreunde“ zehn Erzieherinnen zu einem Chor zusammengefunden haben. Das Repertoire: querbeet. „Wir singen alles, worauf wir Lust haben“, bringt es Diana Tiemeier auf den Punkt.

Und weil in der Kindervilla viele Menschen sind, die Lust auf Singen haben, entstand die Idee, das gemeinsam zu tun. Eltern, Erzieherinnen und alle, die Lust verspüren, in Gemeinschaft die Stimme zu erheben. Ein Flyer ist vorbereitet und wird in den nächsten Tagen nicht nur in den AWO-Kindertagesstätten in der Stadt, sondern an weiteren Orten ausliegen.

Das Besondere an der Veranstaltung am 8. Februar: Wer mitmachen will, kann gleich mal seinen Liedwunsch mit in eine Liste eintragen. Theresa Nef wünscht sich beispielsweise „Alles nur geklaut“ von den Prinzen, die Kollegin Diana Tiemeier „Zuhause“ von Max Giesinger, Sabine Iker „Cello“ von Udo Lindenberg und Marion Jansen „O happy day“. Diese breit gefächerte Auswahl ergänzt Gerda Stiller, als AWO-Vorsitzende Hausherrin im Begegnungszentrum, um „irgendwas von Dean Martin oder Elvis“.

Mittels Beamer sollen am 8. Februar die Texte an die Wand geworfen werden. Ines Albers wird, gemeinsam mit Dorin Popkin, für die richtigen Töne sorgen. Was dann noch fehlt? „Viele Wünsche von vielen Teilnehmern“, sagt Theresa Nef. Deshalb sei eine Anmeldung in der AWO-Kindervilla ( ✆ 0 54 81/84 75 402) erforderlich. Zum einen, um die Noten und Texte vorrätig zu haben, zum anderen, um einen Überblick über die Teilnehmerzahl zu erhalten.

Wenn das Haus am 8. Februar voll wird, soll das gemeinsame Singen keine einmalige Veranstaltung bleiben. „Dann können wir uns sehr gut vorstellen, das zu wiederholen“, sagt Marion Jansen. Auf eines legt die Leiterin der Kindervilla Wert: „Es werden nicht nur englische Lieder gesungen, deutsche Texte sind ausdrücklich erwünscht.“