Großer Wandel am Kirchplatz

Erheblich größere Ausmaße als bislang bekannt bekommen die Baupläne der evangelischen Kirchengemeinde für ein neues Gemeindehaus. Wie die Verantwortlichen nun mitteilen, soll nicht nur der an der Schulstraße gelegene Gebäudeteil des Martin-Luther-Hauses mit dem großen Saal abgerissen werden, sondern auch die gesamte Häuserzeile am nördlichen Kirchplatz. Dort, direkt gegenüber der Stadtkirche und in Nachbarschaft zum Gemeindebüro, soll das neue Gemeindehaus entstehen. Geplanter Termin für den Beginn des Projektes ist Mitte 2020.

Das Areal an der Schulstraße will die Kirchengemeinde laut Pressemitteilung „anderen Zwecken und Interessenten zur Verfügung stellen, ebenso das Areal, auf dem der Verwaltungstrakt des Kirchenkreises steht“. Der zieht dort zum Herbst 2020 aus, eine Folge der Zusammenlegung der Kreiskirchenämter Münster, Steinfurt-Coesfeld-Borken und Tecklenburg.

Zum Gebäudeflügel am Kirchplatz heißt es: „Die Mieter der betreffenden Häuserzeile wurden kürzlich – eineinhalb Jahre vor der geplanten Baumaßnahme – informiert, damit sie sich langfristig nach neuen Wohnungen, Büros oder Betriebsstätten umsehen können.“ Unter anderem befindet sich das „Esszimmer“ in dem Komplex. Zu dem Restaurant wird ausdrücklich betont, dass es „seinen gewohnt guten gastronomischen Betrieb in 2019 für seine Kundschaft anbieten als auch Familienfeste, Taufen, Konfirmationen, Betriebs- und Weihnachtsfeiern ausrichten“ werde.

Damit vollzieht die Kirchengemeinde eine 180-Grad-Kehrtwende. Im Sommer 2017 hatte das Presbyterium bekanntgegeben, dass der Abriss des Schulstraßen-Flügels beschlossene Sache sei. Pastorin Sigrid Holtgrave, seinerzeit Vorsitzende des Presbyteriums, sagte gegenüber den WN einerseits, dass über „den Rest“ noch nicht nachgedacht worden sei, betonte andererseits aber: „Am Kirchplatz wird sich baulich nichts ändern.“

Den Schwenk begründete am Dienstag Pfarrer Torsten Böhm gegenüber den WN. Er sprach mit Blick auf die Mieter von einem Schritt, „der uns sehr weh tut“. Aber bei der jetzigen Entscheidung gehe es nicht nur um den Neubau, sondern auch und vor allem um den Standort. In dieser Frage werde etwas für Generationen festgezurrt. Und da sei der Wechsel von der Schulstraße zum Kirchplatz und damit die räumliche Zusammenlegung mit Stadtkirche und Gemeindebüro die klar bessere Variante.

Zudem sei das Grundstück an der Schulstraße im Vergleich mit dem Areal am Kirchplatz für einen Investor wesentlich attraktiver. Zu den geplanten Kosten sagte Böhm, dass intern über einen Finanzrahmen gesprochen worden sei. Zahlen nannte er keine.

Die Standortwahl ist nach „einem langen und intensiven Beratungsprozess durch die evangelische Landeskirche beschlossen“ worden, ist in der Stellungnahme der Kirchengemeinde weiter zu lesen. Demnach hat sich das Presbyterium in monatlichen Sondersitzungen von zwei Gemeindeberatern der Landeskirche begleiten lassen. Das Baureferat der westfälischen Landeskirche habe von der Kirchengemeinde die Erstellung des Raumbedarfs im neuen Gemeindehaus unter Berücksichtigung der sich wandelnden Gemeindegliederzahlen und der Gemeindestrukturen eingefordert. Beteiligt gewesen seien an diesem Prozess weitere vom Presbyterium berufene Vertreter des Gemeindebeirats, der Kirchenmusik, der Seniorenarbeit und des CVJM.

Die Landeskirche werde im Sommer dieses Jahres einen Architektenwettbewerb zum Neubau des Gemeindehauses auf dem nördlichen Kirchplatz ausloben. Das Presbyterium entscheide dann in der zweiten Hälfte 2019 mit der Landeskirche über den besten Bauentwurf. In die weitere Planung und Gestaltung des Gemeindehauses seien die haupt- und nebenamtlichen Mitarbeiter und die Gruppen der Kirchengemeinde mit eingebunden.