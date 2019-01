Zur Höchstform aufgelaufen

Draußen endlich knackiger Frost, drinnen prasselndes Kaminfeuer, das wohlige Wärme verbreitete. Das bescherte gleich Gemütlichkeit für einen unterhaltsamen Abend im Beccard´schen Haus an der Bergstraße. Dorthin, in sein Heimathaus, hatte der Heimatverein eingeladen zum Kaminabend, der bereits zum sechsten Mal durchgeführt wurde.

Mit einem herzlichen Glückwunsch begrüßte Vorsitzender Dr. Alois Thomes die Gäste. Er meinte nicht einen in der Runde, der an diesem Tag Geburtstag hatte, denn den gab es nicht. Er sprach damit alle in der voll besetzten Diele an: „Ich darf ihnen allen gratulieren, denn sie haben eine Karte bekommen“. Das sei gar nicht so selbstverständlich, denn der Kaminabend sei ein Höhepunkt im kulturellen Leben Lengerichs. Das habe sich rumgesprochen. Die Karten seien förmlich aus der Hand gerissen worden. Und so waren die beiden Abende am Montag und Dienstag restlos ausverkauft.

In der heimeligen Atmosphäre des Heimathauses fühlten sich auch die ganz jungen Protagonisten wohl. Den musikalischen Part übernahmen zwei Schülerinnen und zwei Schüler der Musikschule Tecklenburger Land. Die „Hannah‘s Saxophones“ unter Leitung von Stefanie Bloch bezauberten mit ihren kurzen Einlagen mit den Saxofonen und sorgten für gelungene Abwechslung.

Die beiden Hauptmatadore waren natürlich Berthold Ostermann und Heinz-Dieter Havermeyer, die einmal mehr zur Höchstform aufliefen. Mit ihren Geschichten, Gedichten, Reimen, Versen und Aphorismen zogen die beiden Hobby-Rezitatoren , wie sie sich selber bezeichnen, die Zuhörer in ihren Bann. Dazu trug auch das Thema des Abends bei: Menschlich, allzu menschlich. „Das, was wir hier heute vortragen, ist eigentlich das, was jeden Tag geschieht, das Alltägliche“, erklärte Berthold Ostermann. Und so mancher, wenn nicht gar alle, fühlte sich, als wenn ihm der Spiegel vorgehalten wird. Ein Gast gestand: „Ich habe mich mehrfach in den Stücken entdeckt.“

Nachdenkliches und Amüsantes wechselten sich ab. Und oft klatschten die Besucher vor lauter Spaß nicht nur in die Hände, sondern auch auf die Oberschenkel. Mit „Spaß muss sein“ von Hermann Lausberg eröffnete Heinz-Dieter Havermeyer den Abend. Es war unverkennbar, dass er für den Autoren aus Halver im Sauerland, im Übrigen ein Vetter des ehemaligen Tecklenburger Bürgermeisters Klaus-Martin Lausberg, ein Faible hatte. So wie für die italienische Sängerin Milva, deren Lied „Kennst Du das auch“ Havermeyer rezitierte. Er entwickelte an diesem Abend sogar schauspielerische Künste, wenn er über Wilhelm Busch und Heinz Erhardt philosophierte.

Als Bewunderer von Eugen Roth entpuppte sich Berthold Ostermann: „Der ist immer Mensch geblieben“. Mit Hingabe trug er dessen Ausführungen zu „Das Taschentuch“ vor. Und immer wieder spielte er das Thema des Abends mit ein. Wie beispielsweise mit dem Silbermond-Song „Allzu menschlich“ oder mit den Menschlich-Aphorismen von Wilhelm Busch. Einer ist haften geblieben: „Wer auf den recht Weg will, muss durchaus durch sich selbst hindurch“.

So verging die Zeit im Fluge. Nach 90 Minuten inklusive Pause machten sich die Besucher froh gelaunt auf den Heimweg. Und von allen war zu hören: „Im nächsten Jahr komme ich wieder“.