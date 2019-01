In fünf Städten vergleichbarer Größe – Bad Oeynhausen, Borken, Bünde, Halle (Westfalen) und Verl – mit einer entsprechenden Pflicht hatte die Verwaltung nach Erfahrungswerten gefragt. Das Ergebnis fasste Martin Pogrifke in der Sitzung zusammen: „In den Städten gibt es große Populationen wild lebender Katzen, die Ämter sehen die Pflicht positiv aber auch als eher symbolischen Akt. Die Populationen in den fünf Orten seien danach signifikant bis fast gar nicht zurückgegangen“, so der Fachdienstleiter Sicherheit und Ordnung. Allerdings, das betonte er, gebe es rechtliche Unsicherheiten bezüglich des Erlasses einer solchen Verordnung.

Britta Hollinderbäumer erläuterte detailliert, welche gesundheitlichen Gefahren durch freilaufende Katzen entstehen können. Das reiche, so die Ratsfrau von Bündnis 90/Die Grünen, von Infektionsrisiken bis zu parasitären Erkrankungen. „Die Kindergärten in der Stadt haben Probleme mit durch Katzen verkotete Sandkästen“, nannte sie einweiteres Beispiel.

Rechtliche Probleme sah sie nicht und bezog sich auf eine Änderung des Tierschutzgesetzes durch den Bund im Jahr 2016. Durch so eine Pflicht werde der Großteil der Katzenbesitzer wach und lasse seine Tiere kastrieren, warb sie vehement um Zustimmung.

Bedenken richteten sich unter anderem gegen die Tatsache, dass die Stadt eine Kastration zahlen müsse, wenn der Halter nicht zu ermitteln sei. Zudem sei eine Vorgabe, deren Befolgung nicht kontrolliert werde, sinnlos. Mehr Aufklärung der Katzenhalter sei der bessere Schritt, meinte Marcus Wiegand (FDP). Argumente, denen die Mehrheit im Rat (fünf Gegenstimmen der Grünen, fünf Enthaltungen aus Reihen der SPD) folgte.