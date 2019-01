Wohin die Richtung gehen soll, macht Jörg Hesselmann deutlich. In Tecklenburg sei die Gesamtschule mit der Frisch-/Mischküche nicht zufrieden und wolle auf Regenerationsküche umstellen, so der Leiter des Fachdienstes Schulen. Den Vorschlag Regenerationsküche serviert die Verwaltung dem Rat als Empfehlung für den Schulneubau.

Doch der stößt den Kommunalpolitikern sauer auf. „Ich halte den Vorschlag für nicht ganz ausgereift“, formuliert Björn Schilling seine Kritik. Da der Sozialdemokrat gerade bei seinem Arbeitgeber mitbekommt, wie über eine Firmenkantine diskutiert wird, hat er einiges zu bemängeln. Zahlen zum Raumbedarf für eine Küche vermisst er ebenso wie Kostenvergleiche der Systeme und eine Abfrage bei Lengericher Unternehmen mit Betriebskantine/-küche, ob es bei einer Zusammenarbeit Synergie-Effekte geben könnte.

Nicht nur er sieht noch Diskussionsbedarf. „Am Montagabend haben wir davon erfahren, einen Tag später sollen wir entscheiden?“ Anne Engelhardt hält das für „schwierig“. Zumal die Sprecherin der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen einen weiteren Malus sieht: Bei einer Mahlzeit für 3,50 Euro in einer Regenerationsküche entfielen von dem Betrag 2,50 Euro auf Verpackung, Transport und so weiter. In einer Bio-Küche koste eine Mahlzeit vier Euro, bei einer wesentlich besseren Umweltbilanz.

Dass drei Fachdienste der Verwaltung sowie die Schulen sich über die Art der Küche Gedanken gemacht und sich zum Vorschlag Regenerationsküche durchgerungen hätten – dieses Argument von Jörg Hesselmann wischte Jens Kröger vom Tisch. „Wir können mit der Vorlage nichts anfangen und deshalb nicht entscheiden“, stellte der FDP-Fraktionsvorsitzende kurz und bündig fest.

Drei Modelle Frisch-/Mischküche:Alle Speisen werden täglich vor Ort frisch zubereitet (Frischküche) beziehungsweise frische und direkt vor Ort zubereitete Lebensmittel werden um vorgefertigte Komponenten ergänzt (Mischküche).Regenerationsküche:In einer externen Zentralküche werden Speisen hergestellt, gegart und danach heruntergekühlt oder tiefgefroren. Gekühlt oder gefroren werden die Speisen in die Schule geliefert und dort regeneriert (erhitzt/endgegart) und als Tellergericht serviert. Eine Ergänzung um frische Komponenten (zum Beispiel Salat oder Kartoffeln) ist ausdrücklich vorgesehen. Die Speisen werden komplett in einer externen Zentralküche zubereitet und in isolierten Behältern in die Schule geliefert. Eine weitere Zubereitung der Speisen vor Ort entfällt. ...

Dass Alexander Osenberg, Leiter Fachdienst Zentrale Gebäudewirtschaft, seinem Kollegen zur Seite springt, hilft in diesem Fall nicht viel. Über die Ausschreibung ließen sich noch Vorgaben einpflegen, argumentiert er. Und: In der HAG-Mensa gebe es wenige frisch zubereitete Sachen, die gut verkauft werden und damit Geld bringen. „Schnitzelbrötchen gleichen das beispielsweise finanziell aus“, berichtete er.

Für Klaus Reiher (CDU) fehlt ein wesentlicher Punkt: „Sind denn die Eltern gefragt worden, welche Verpflegung sie für ihre Kinder wünschen?“ Das war nicht der Fall und somit klar, dass die Beschlussvorlage in der vorliegenden Form abserviert wird. Bis zur nächsten Schulausschusssitzung soll die Verwaltung ermitteln, was die Eltern wünschen. Eine ambitionierte Vorgabe, schließlich ist die nächste Ausschusssitzung bereits am Mittwoch, 30. Januar.