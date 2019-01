Steuerzahlerbund unterstützt Anlieger

Wie berichtet, wehren sich an der Rahestraße Betroffene gegen drohende Zahlungen an die Stadt. Zwischen 2000 und 22 000 Euro sollen fällig werden. Die Verwaltung hat ihre Sanierungspläne inzwischen verschoben. Das gibt Zeit.

Und die, so Steuerbund-Mann Ammann, sei nötig, um das Ziel zu erreichen. Das ist recht einfach beschrieben: Kein Cent soll in solchen Fällen wie der Rahestraße oder aktuell auch Im Hook von den Bürgern künftig noch an die Kommunen fließen. Stattdessen, so der Bund der Steuerzahler, müsse das Land die Kosten übernehmen.

Jens Ammann sagt, dass das NRW-weit jährlich maximal 127 Millionen Euro wären. Eine Summe, die für die Landesregierung zu stemmen sei. Anders sehe es bei vielen Bürgern aus, die Straßenbaubeitrags-Bescheide bekommen. „Es gibt Bürgermeister, die erzählen uns von Menschen, die weinend vor ihnen sitzen, weil sie nicht wissen, wie sie das Geld aufbringen sollen.“ Existenzen würden so bedroht.

Die Rechtslage sei indes so, dass die Städte und Gemeinden gezwungen seien, die Beiträge zu erheben. Das Land sei gefordert, das zu ändern. Um Druck auszuüben, geht der Bund der Steuerzahler zweigleisig vor: Zum einen mit der Volksinitiative, der sich mit ihren Unterschriften nach Angaben der Initiatoren bereits über 250 000 Bürger angeschlossen haben. Zum anderen, berichtet Ammann, wolle man parteiübergreifend die Lokalpolitik ins Boot holen.

Ob all das am Ende von Erfolg gekrönt sein wird, vermag der Gast aus Düsseldorf natürlich nicht zu sagen. Aber er zeigt sich angesichts der bisherigen Resonanz optimistisch.

Marion Opara, eine der Anwohnerinnen, die sich in der Interessengemeinschaft Rahestraße engagiert und am Mittwoch unter anderem am Infostand für Kaffee und Kuchen sorgte, war mit der Aktion bei klirrender Kälte sehr zufrieden. Viele Bürger hätten sich informiert – auch von der Straße Im Hook – und sich in die Unterschriftenlisten der Volksinitiative eingetragen. Und die Aussage von Jens Ammann, dass die Kommunalpolitik eingebunden werden solle, sei für sie die „wichtigste Erkenntnis“ des Vormittags gewesen. „Ich hoffe, dass wir nun in Lengerich etwas lostreten.“