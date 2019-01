Gemeinsam mit der GWK (Gesellschaft für Westfälische Kulturarbeit aus Münster) und der Bürgerstiftung Gempt bietet das Kulturforum, Stiftung der Stadtsparkasse Lengerich, jungen Musikerinnen und Musiker, eine Auftrittsplattform. Voraussetzung: Die Musiker sind mit dem GWK-Förderpreis sowie mit renommierten nationalen und internationalen Preisen für ihre Interpretationen und ihr herausragendes technisches Können ausgezeichnet worden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Hinter dem Namen „Abassionato“ verbirgt sich das Kontrabass-Trio Juliane Bruckmann, Lars Radloff und Matthias Solle. Leicht, voller Spielfreude und Feuer tanzen die jungen Virtuosen um Matthias Solle, frischgebackener GWK-Preisträger 2018, noch und erst recht in den tiefsten Registern.

Rhythmus und Drive treffen auf Virtuosität und Humor: Ernst und Spaß mischen sich musikalisch, in den klassischen wie in den eingängigen zeitgenössischen Stücken. Auf dem Programm stehen Werke von William Byrd, Johann Baptist Vanhal, Stefan Schäfer, Stefan Boles³aw Poradowski, Teppo Hauta-Aho, Johann Sebastian Bach, Boguslaw Furtok, Emily Howard und Simon Garcia.

Die Kontrabassistin Juliane Bruckmann, Lars Radloff und Matthias Solle aus Sassenberg lernten sich in der Deutschen Streicherphilharmonie kennen. Begründet von dem kammermusikalischen Grundgedanken dieses Orchesters und animiert durch ihre Freundschaft wollten sie die Literatur für Kontrabassensembles erschließen. Unterstützt und künstlerisch begleitet wurden sie von Michael Sanderling, dem damaligen Leiter der Streicherphilharmonie und Chefdirigent der Dresdner Philharmoniker.

Schnell wies das Trio Erfolge auf: zweiter Preis auf Bundesebene im Wettbewerb „Jugend musiziert“ (Kategorie gleiche Streicher), Förderpreis der Sparkassen NRW und Einladung in die Künstlerresidenz des Gerhart Hauptmann-Hauses (Hiddensee). Heute ist Juliane Bruckmann zweite Solobassistin der Deutschen Kammerphilharmonie in Bremen, Lars Radloff musiziert als Akademist beim WDR Sinfonieorchester Köln. Matthias Solle studiert im Masterstudium in Detmold und ist stellvertretender Solobassist im Danish National Symphony Orchestra.