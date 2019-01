„Mega langsam“, „totales Chaos hinter dem ,Tresen‘“ – mit Kommentaren wie diesen machen aktuell manche Internetnutzer in den Sozialen Netzwerken ihrem Ärger Luft. Es geht um die neue Post-Servicestelle im Rewe-Supermarkt und um Wartezeiten. Von bis zu 20 Minuten ist die Rede. Die WN haben das zum Anlass genommen, seit Beginn der Woche immer wieder vor Ort nachzuschauen. Und sie haben bei der Post nachgefragt, wie deren Einschätzung der Situation lautet.

Sieben Mal waren Mitarbeiter der Lokalredaktion zwischen Montag und Freitag im Einsatz. Die Uhrzeiten waren variabel zwischen 9.20 und 17.45 Uhr. Die maximale Wartezeit betrug dabei für die Kunden deutlich weniger als fünf Minuten. Mehrfach gab es gar keine Schlangen, maximal standen vier Kunden vor dem Schalter. Das muss zwar nicht heißen, dass es auch einmal wesentlich länger dauern kann, ist aber ein Indiz dafür, dass zumindest kein Dauerproblem besteht.

Von dem will auch Rainer Ernzer nichts wissen. Er ist Pressesprecher der Post und erklärt grundsätzlich, dass der von seinem Arbeitgeber gegenüber allen Servicepartnern geäußerte Wunsch ist, dass die Wartezeiten drei Minuten nicht überschreiten sollen. Allerdings lässt er auch keine Zweifel daran aufkommen, dass es dann und wann einmal erheblich länger dauern kann. Das sei gerade bei Geschäftsvorgängen der Fall, die nicht alltäglich und aufwendiger seien als üblich.

In Bezug auf Lengerich sagt er, dass dort nach wie vor die Einarbeitungsphase samt Coaching durch Mitarbeiter der Post laufe. das werde bis in den Februar so sein. „Wir tun alles, damit die Kunden und unser Partner einen vernünftigen Start erleben.“ Als Rückmeldung seitens Rewe – die Supermarkt-Kette stellt die Schalter-Mitarbeiter – habe es die Aussage gegeben, dass es alles in allem recht problemlos laufe. Aber gerade in den Nachmittagsstunden sei es auch schon zu Wartezeiten weit jenseits der anvisierten drei Minuten gekommen. Kritiker des Ist-Zustandes erinnert Ernzer daran, dass sich auch an der Bergstraße immer wieder einmal Schlangen gebildet hätten.