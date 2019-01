Vorverkauf startet Samstag

Lengerich -

Wann gibt es Karten?“. Diese Frage wird momentan immer öfter gestellt. Gemeint sind die Tickets für die Lengericher Sportschau. Am Samstag, 2. Februar, geht es los. Dann beginnt der Vorverkauf für den bunten Abend des Sports, der am 2. März in der Dreifachsporthalle steigt.