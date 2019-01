Adipositas ist eine Erkrankung, die an Häufigkeit zunimmt. Anders als vor Jahren ist die aktuelle Behandlung standardisiert, risikoarm, seitens der Krankenkassen anerkannt und hat klare Langzeiterfolge, heißt es in einer Pressemitteilung der Klinik. Über den aktuellen Stand und den Ablauf der Behandlung soll am Donnerstag, 31. Januar, ab 18 Uhr im Tagungsraum der Helios-Klinik informiert werden.

Dann soll die Selbsthilfegruppe Adipositas erneut gegründet werden. Das erste Treffen Ende Januar biete eine gute Gelegenheit für Menschen mit dieser Erkrankung, Ansprechpartner sowie Mitbetroffene zum Austausch zu finden. Dr. Markus Ahrens, Co-Chefarzt in der Helios-Klinik, lädt Menschen mit Adipositas und Interessierte dazu ein.

Der Facharzt für spezielle Viszeral-Chirurgie und Unfallchirurgie hat das Referenzzentrum für Adipositas-Chirurgie der Uniklinik Kiel geleitet und möchte nun die Adipositas-Medizin in Lengerich und in der Region zu einem interdisziplinären Zentrum aufbauen.

Dieses Treffen ist als Einladung an alle gerichtet, die bereits an den früheren Treffen der Selbsthilfegruppe Adipositas teilgenommen haben sowie alle neuen Patienten mit Adipositas.