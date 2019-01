Immer wieder zum Anziehungspunkt wurde der Glasbläser. Aber auch die anderen Kunstschaffenden konnten sich über mangelndes Interesse nicht beklagen. Was angesichts des vielseitigen Angebotes – von Wintermützen und Schals über Holzschnitzereien bis zu Schmuck – nicht überraschte. Sogar die ersten Osterboten in Form von Hasen und Eiern hatten den Weg in die Halle gefunden. Nahrhaftes fehlte ebenfalls nicht. Die Palette der Brotaufstriche reichte von süß bis herzhaft, ungewöhnliche Zusammensetzungen – zum Beispiel mit Blumen – inklusive.