„Die Kinder werden mir fehlen“, sagt Gudrun Heemann . Im Unterricht sei sie immer sehr gerne, eigentlich den ganzen Vormittag über in der Schule unterwegs gewesen. Am Nachmittag hat sie sich dann an den Schreibtisch gesetzt. Ab Freitag wird sie ihren Lebensrhythmus umstellen müssen. Heute wird die Rektorin der Grundschule Stadtfeldmark in den Ruhestand verabschiedet.

Mit Kindern habe sie immer arbeiten wollen – und hat den Beruf von der Pike auf gelernt. Nach der Schule macht sie eine Ausbildung als Erzieherin. „Eine spannende Zeit war das damals, weil sich die Arbeit von der Betreuung hin zur Bildung veränderte“, blickt sie zurück. Das ist Ende der 1960er-Jahre.

Eine Zeit, in der das Thema Schulkindergarten aufkommt. „Dort sollten Kinder begleitet werden, die als nicht schulreif galten“, erläutert sie im Gespräch mit den WN . Die gebürtige Ostbevernerin macht eine berufsbegleitende Ausbildung, gehört zu den ersten Absolventinnen und übernimmt am 1. November 1972 die Leitung des Schulkindergartens St. Marien in Greven.

Doch irgendwie passt es noch nicht richtig. Sie absolviert die Prüfung für die Zulassung zum Hochschulstudium, studiert Lehramt für Primarstufe in Münster und tritt 1980 den Vorbereitungsdienst an der St.-Georg-Grundschule Saerbeck an. Nach der zweiten Staatsprüfung übernimmt sie Vertretungsunterricht in Dortmund, wechselt dann zu den Grundschulen St. Barbara und St. Mauritius in Ibbenbüren. „Es gibt Lehrer, die unterrichten Kinder und es gibt Lehrer, die unterrichten ein Fach.“ Diesen Spruch aus ihrer Ausbildung hat sie nie vergessen.

Nach Lengerich kommt Gudrun Heemann am 25. März 1987, wird Klassenlehrerin an der Grundschule Intrup. Am 1. August 1995 übernimmt sie die Leitung der Grundschule Stadtfeldmark.

„Es hat sehr viele Veränderungen gegeben“, zieht sie ein Resümee dieser Jahre. Angefangen beim Vermitteln des Schreibens. Die Lateinische Ausgangsschrift musste der vereinfachten Ausgangsschrift weichen, dann kam die Druckschrift und daraus der Schritt zur verbundenen Grundschrift. Der Schulkindergarten wird aufgegeben, dafür kommt die dreijährige Eingangszeit für Kinder, die mehr Zeit brauchen. Aus Sicht von Gudrun Heemann ein Vorteil, „weil damit die Separation aufgegeben wird“.

Die Einführung von G 8 (Abitur nach acht Jahren Gymnasium) habe teilweise Hysterie ausgelöst. Ebenso die ersten Pisa-Studien. Klare Ansage der Kulturpolitiker: Grundschüler müssen besser auf die Anforderungen des Gymnasiums vorbereitet sein.

In Lengerich, darüber ist die Pädagogin froh, habe es nicht nur die schulübergreifenden Lehrerkonferenzen gegeben. „Da hieß es immer, wir müssen die Kinder da abholen, wo sie stehen.“ Denn die seien mitnichten alle gleich. „Unterricht muss bewusst geplant werden und das braucht ein Riesennetzwerk für eine funktionierende Schule“, stellt sie fest. An der Grundschule Stadtfeldmark sei diese Voraussetzung gegeben. Ob Bildungs- und Teilhabepaket (BuT), Unterstützung durch die Stiftung für Bildung, Kunst und Kultur in Lengerich und andere oder Kooperation mit der Radsportgemeinschaft (RSG) „Teuto“ Antrup-Wechte: „Das schafft uns viele Möglichkeiten.“ Gudrun Heemann nennt ein Beispiel: Bis zu fünf zusätzliche Kräfte, die jeden Morgen in die Schule kommen und das Kollegium unterstützen.

Von der Kooperation mit Vereinen würden beide Seiten profitieren. Das Ziel, jedes Kind an der Grundschule Stadtfeldmark lernt Einradfahren, führe der RSG Nachwuchs zu. Kollegium und Eltern würden an einem Strang ziehen, weil das Positive herausgestellt worden sei: Die Beweglichkeit und der Gleichgewichtssinn würden geschult, Einradfahren sei auch gut für den Kopf, fürs Gehirn. Dass nicht bei allen Jungs die Begeisterung für diesen „Mädchensport“ groß gewesen sei, räumt sie ein. Doch gepackt worden seien die Skeptiker dann mit einem einfachen Rezept: Einrad-Hockey. „Das wollten alle spielen, die Voraussetzung, ein Einrad beherrschen zu können, war da kein Thema mehr.“

Die Gespräche mit den Kindern, deren Sicht der Dinge, „das wird mir fehlen“. Ebenso die Elternarbeit, von der sie in den höchsten Tönen schwärmt. Auch das habe sich mit den Jahren sehr geändert. „Früher kamen die Eltern fast nur zum Sprechtag in die Schule, heute ist das zum Glück ganz anders, die bringen sich viel mehr ein.“

Hat in den Jahren was gefehlt? Die 66-Jährige braucht nicht zu überlegen. Eine Sporthalle fände sie nach wie vor toll. Wobei, darauf legt sie Wert, der Unterricht mit den Bustouren total gut läuft. „Aber einfach mal so zwischendurch in die Halle gehen, das geht leider nicht.“ Dass der Schützenverein Vortlage-Niederlengerich die Poolhalle zur Verfügung stelle, sei toll, aber kein vollwertiger Ersatz für eine Turnhalle. Woran es ebenfalls hapert, ist Platz für die offene Ganztagsschule (OGS). Zwischenzeitlich sei eine Hausaufgabengruppe eingerichtet worden, um den Bedarf an Betreuung einigermaßen abzudecken.

Möchte sie der Schule etwas mit auf den weiteren Weg geben? Gudrun Heemann nickt, dann sprudelt es aus ihr heraus: Das Kollegium sollte auf Feedback achten, die Wertschätzung der Kinder ist ihr wichtig. Im Unterricht dürfen auch Lehrer – „immer mit Respekt“ – Emotionen zeigen, die Kinder mitbestimmen lassen und Eltern wie Kollegium sollten die Schüler immer fördern und fordern. Oder kurz ausgedrückt: „Die Stadtfeldmark soll eine gut funktionierende Grundschule bleiben und weiter im Fokus der Eltern stehen.“