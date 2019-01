Für den Lengericher steht fest, dass „die Ampel bei Dyckerhoff vollkommen spinnt und permanent wechselt rot-gelb-grün-rot und so weiter“. Nicht vor­übergehend, sondern tagelang, wie er in einer E-Mail an die Lokalredaktion mitteilt.

Zuständig für die Schaltung ist der Kreis Steinfurt, weil die Lienener Straße eine Kreisstraße ist. Und dort ist, wie eine Nachfrage der Westfälischen Nachrichten ergibt, das Problem bekannt. Es hängt mit der im vergangenen Jahr abgeschlossenen Sanierung der Straße zusammen. Das Straßenbauamt des Kreises habe eine Anpassung der Taktung veranlasst, „die bis zum Ende dieser Woche umgesetzt werden soll“. Am Mittwochnachmittag zeigt sich vor Ort, dass die Grün- und Rotphasen sich relativ schnell abwechseln und auch nicht immer sofort auf „Grün“ geschaltet wird, wenn sich ein Fahrzeug nähert.

Ampelschaltung nervt Autofahrer in Lengerich

Wie die endgültige Ampelschaltung aussehen könnte, darüber gibt es im Straßenbauamt des Kreises klare Vorstellungen: Die „Fahrtrichtung entlang der K 2“ soll auf Dauergrün geschaltet werden. Was wohl nichts anderes heißen kann, als freie Fahrt von und nach Hohne. Etwas kryptisch formuliert die Kreisverwaltung die Auswirkungen auf die Fahrzeuge, die vom Werksgelände auf die Lienener Straße wollen. Das Dauergrün führe „im Gegenzug zu verlängerten Wartezeiten für die anderen Fahrtrichtungen“.

Ob diese Schaltung der Weisheit letzter Schluss ist? Das Straßenbauamt scheint sich nicht sicher zu sein. Zwar werde durch die geplante Umstellung die Schaltfrequenz reduziert. „Ob dadurch die gewünschten Ergebnisse erreicht werden, wird weiter beobachtet“, heißt es in der Stellungnahme weiter.

Das war´s? Nein. „Natürlich sind die Signale der Ampelanlage für die Verkehrsteilnehmer verbindlich.“ Dieser Hinweis ist der Kreisverwaltung wichtig.