Wie berichtet, hatten zehn Planungsbüros ihre Ideen zur Innenstadt eingereicht. Am Dienstag tagte die Jury in der Gempt-Halle, um die Entwürfe zu beurteilen und schließlich die Preise zu vergeben. Laut Pressemitteilung der Stadt fiel die Entscheidung nicht leicht, „da einige qualitätvolle Arbeiten und viele interessante Ideen vorlagen“. Das Preisgericht vergab schließlich drei Preise sowie zwei Anerkennungen.In der gestrigen Sitzung des Ausschusses für Planung und Umwelt wurden die Siegerentwürfe erstmals öffentlich vorgestellt. Zu sehen sein werden sie auch während der Messe „Klasse Klima“ am Wochenende. Alle zehn Pläne werden von Dienstag, 5. Februar, bis Dienstag, 19. Februar, in der Stadtverwaltung gezeigt. Lengerichs Bürger sind eingeladen, sich die Konzepte anzuschauen und Anregungen einzureichen. In den nächsten Tagen sollen die Entwürfe zudem auf der Homepage der Stadt einsehbar sein.