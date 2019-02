Fündig geworden sind die Experten, doch dem eigentlichen Problem scheinen sie dennoch nicht auf die Spur gekommen zu sein: In der kleinen Sporthalle des Hannah-Arendt-Gymnasiums gibt es seit geraumer Zeit ein Geruchsproblem. Nun war von der Stadt das Analytikunternehmen Wessling aus Altenberge beauftragt worden, der Sache auf den Grund zu gehen. Zwei Mitarbeiter stellten am Mittwoch im Schulausschuss das Ergebnis vor – mit einem für viele wohl überraschenden Ergebnis.

Zwei Kernaussagen gab es: 1. In der Halle selbst wurde bei zwei Ortsterminen keine Geruchsbelästigung festgestellt. 2. In der Damendusche und einem Geräteraum gab es ein kleineres inzwischen behobenes Schimmelproblem. In einem wenig genutzten Archivraum in Zugang zur Halle ein ziemlich massives, an dessen Behebung noch gearbeitet wird. Eine gesundheitliche Beeinträchtigung für Schüler, Lehrer und Sportler im Hallenbereich wurde ausgeschlossen, somit gebe es keine Nutzungseinschränkung. Die Einschätzungen und Befunde beruhen auf Begehungen – also visuellen Eindrücken –, Abstrichproben und Raumluftmessungen.

Schulleiterin Angelika Heitmann dankte zunächst der Stadt und auch den Fachleuten aus Altenberge dafür, dass das Thema so ernst genommen werde, schließlich habe eine Kollegin bereits über asthmatische Beschwerden geklagt. Sie stellte aber eben auch fest, dass sich am offenbar bestehenden Grundproblem nichts geändert hat – was andere Teilnehmer der Ausschusssitzung bestätigten. Die Rede war davon, dass sich der Geruch in Kleidung und Handtüchern festsetze.

Schimmelpilzexpertin Britta Krampe vom Unternehmen Wessling erklärte, dass das Geruchsempfinden eine subjektive Sache sei und die Suche nach den Ursachen mitunter äußerst komplex verlaufe. Unter anderem könnten die jeweiligen Witterungsbedingungen eine Rolle spielen, führte sie ein Beispiel an. Alexander Osenberg, Fachdienstleiter Zentrale Gebäudewirtschaft, berichtete, dass die Stadt bereits eine Menge unternommen habe, um den Geruch zu bannen. Und er warnte, in der Angelegenheit „nicht mit Kanonen auf Spatzen zu schießen“.

Gleichwohl ist das Thema nicht vom Tisch. Es wird weiter geforscht, woher der Geruch in der Halle kommt.