Seit Freitag fließt Strom

Der Standort an der Wielandstraße im Bereich Römerpassage ist bewusst gewählt worden. „Während des zweistündigen Ladevorgangs sollen die Leute Gelegenheit haben, in die Stadt zu gehen“, sagt Ingo Leufke . In einem Industriegebiet wäre die Wartezeit eher öde, vermutet der Vertriebsleiter der Stadtwerke Lengerich (SWL). Seit Freitagmorgen ist die Stromtankstelle offiziell in Betrieb.

Als erste nutzt Christine Elias , Klimaschutzmanagerin der Stadt, diese Möglichkeit zum Aufladen ihres Privatwagens. Zum Bezahlen nutzt sie die Karte eines freien Anbieters. „Hier kann jeder tanken“, unterstreicht Geschäftsführer Martin Schnitzler, dass nicht nur SWL-Kunden die beiden Lade-Anschlüsse (Stecker Typ 2, 22 kW) nutzen können mit einer Karte, die einmalig 49 Euro kostet. Pauschal werden dann fünf Euro im Monat fürs Stromtanken fällig – egal, wie oft eine der Säulen genutzt wird.

Was Nicht-SWL-Kunden berappen müssen, „hängt von der jeweils genutzten Karte ab. Bei paypal seien es beispielsweise sieben Euro je Ladung“, erläutert Stefan Otto, bei den Stadtwerken für das Projekt zuständig. Genutzt werden können die beiden Lademöglichkeiten rund um die Uhr. Tagsüber gibt´s eine Begrenzung der Ladezeit – der Parkscheinregelung auf diesem Platz geschuldet. Ob Strom-Tanker davon ausgenommen werden, wird derzeit noch in der Stadtverwaltung überlegt. Möglicherweise könnten ein eingestecktes Ladekabel samt im Auto ausgelegter Parkscheibe die Lösung sein.

Die Stadtwerke wollen in den nächsten Monaten Ladesäulen für Elektroautos auch in den Nachbarkommunen installieren. In Ladbergen soll das im Bereich der Dorfstraße erfolgen, in Teckelnburg auf dem Chalonnes-Platz und in Lienen auf dem Parkplatz zwischen Gemeindeverwaltung und altem Feuerwehrhaus.