Druckfrisch für den Fahrgast liegt der neue Sommerfahrplan für die historischen Dampfzüge des Teuto-Express zur Mitnahme bereit. Darauf weist der Verein Eisenbahntradition hin. Höhepunkt dürfte in diesem Jahr die Fahrt vom Teutoburger Wald nach Aachen am Freitag, 25. Mai, sein. Abfahrt in Lienen ist um 6.12 Uhr, in Lengerich um 6.50 Uhr.

Auch in diesem Jahr pendelt der Teuto-Express wieder zwischen Lengerich und Bad Iburg über den Schienenstrang der Teutoburger Wald Eisenbahn. Als kulinarisches Schmankerl fährt am 5. Oktober der Kartoffelpuffer-Express von Münster über Lengerich DB nach Westerkappeln. Ganz neu laut Pressemitteilung: Am Samstag, 27. Juli, geht es mit dem historischen Dampfzug zum Dampfmaschinenfest in Eystrup. Im neuen handlichen Programmheft sind alle Informationen enthalten.

Der Fahrkartenvorverkauf für alle Fahrten des „Teuto-Express“ hat in diesen Tagen begonnen. Fahrkarten gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen. Im Internet (www.osnadampf.de) sind die Angebote einzusehen.