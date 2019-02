Jetzt geht´s ins Detail

Immerhin müsse ein Büro für so einen Entwurf einen Betrag aufwenden, der schnell die 15 000-Euro-Grenze erreiche. „Geld, von dem man nicht weiß, ob man es wiedererhält.“ Der Fachmann hat, im Auftrag der Stadt, den Wettbewerb begleitet.

Das Preisgericht hat dem Berliner Büro Franz Reschke den ersten Preis zugesprochen ( WN von Freitag). Vergeben wurden am Dienstag zwei weitere Preise sowie zwei Anerkennungen. Dass sich unter diesen fünf Teilnehmern vier Büros aus Berlin befinden, überrascht Hartmut Welters nicht. „Das ist die Hauptstadt der Landschafts-Architektur.“

Das ganze Verfahren sei anonym durchgeführt worden. „Weder wir noch die Mitglieder des Preisgerichts wussten, welches Büro sich hinter welcher Teilnehmernummer verbirgt“, betont er am Donnerstagabend im Planungsausschuss. Das hat aus seiner Sicht die Entscheidung der Jury erleichtert, weil die Entwürfe unvoreingenommen geprüft worden seien.

Wobei es sich das Preisgericht nicht leicht gemacht habe. „In den Diskussionen kamen immer wieder neue Aspekte hinzu“, berichtet er. Bestätigung gibt Björn Schilling, der seine Premiere in so einem Gremium „hochinteressant und spannend“ gefunden hat.

Nach kurzen Stellungnahmen zu den fünf prämierten Entwürfen skizziert Hartmut Welters das weitere Vorgehen. Die Stadt müsse jetzt mit den Preisträgern in Verhandlungen treten. Dabei gehe es unter anderem ums Honorar und die Arbeitsweise. Danach stelle sich heraus, wer den Zuschlag erhalte. Laufe alles weiter so unkompliziert, könnte Mitte Mai der Zuschlag erteilt werden.

Karl-Heinz Horstkotte vermisst bei den aushängenden Entwürfen Grundsätzliches: „Ich möchte einen Fußmarsch vom Bodelschwingh­platz bis zum Wapakoneta-Platz und zurück haben“, moniert der Sozialdemokrat, dass sich die Entwürfe bei den Bildern auf das westliche Ende der Fußgängerzone konzentrieren. Erläuterungen, das verspricht Hartmut Welters, gibt es bei der Messe „Klasse Klima“ heute und morgen in der Gempt-Halle.

Pragmatisch geht Ulrich Weiß die ganze Sache an. Ob man Teile von anderen Entwürfen in das Konzept des Erstplatzierten einfügen könne, will der Bündnisgrüne Ratsherr wissen. Hartmut Welters schiebt dem sofort einen Riegel vor mit Verweis auf das Urheberrecht.

Fünf Entwürfe Kurze Erläuterungen gibt Professor Hartmut Welters im Planungsausschuss zu den fünf prämierten Entwürfen.Anerkennung:Marcel Adam Landschaftsarchitekt: Der querende Verkehr (Rathausplatz und Seilergasse) mache etwas Probleme; am Rathausplatz werde dem fließenden Verkehr Vorrang eingeräumt.Planorama: Ebenfalls Probleme mit dem querenden Verkehr; zudem Kritikpunkte bei der Setzung von Bäumen.3. Preis:A24 Landschaft: Angemessene Gliederung für alle Plätze; nicht so glückliche Oberflächengestaltung.2. Preis:FSWLA: „Sehr interessanter Vorschlag“ bezüglich Materialwahl und Verlegemuster; Querverkehr als großer Kritikpunkt.1. Preis:Franz Reschke Landschaftsarchitektur: viele Grünelemente; Räume benutzbar gestaltet; Baumstandorte auf Plätze konzentriert; Kritikpunkt die geringe Zahl an Spielgeräten. ...

Dem Beigeordneten Frank Lammert liegt etwas anderes am Herzen: „Die Bürger sollen ihre Meinung äußern.“ Dazu besteht nicht nur bei der Messe in der Gempt-Halle Gelegenheit. Vom 5. bis 19. Februar werden die Entwürfe im Raum 141 der Stadtverwaltung gezeigt. „Meinungsäußerungen sind gefragt“, betont Frank Lammert. Die können auch im Internet abgegeben werden, wo die Entwürfe gezeigt werden (www.lengerich.de, E-Mail innenstadt@lengerich.de).