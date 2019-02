Pflege ist ein vielfältiges Feld mit ambulanten und stationären Angeboten. Dennoch gibt es eine Lücke: Unterstützung für Angehörige von pflegebedürftigen Menschen, wenn die aus dem Krankenhaus nach Hause kommen. Hier setzt ein neues Angebot der Helios-Klinik an: Familiale Pflege und Pflegetrainings. „Wir machen den ambulanten Pflegediensten keine Konkurrenz, sondern ergänzen deren Angebote“, beschreibt Christina Aufderhaar den Ansatz der Klinik.

Die Krankenschwester hat bei einer Fortbildung von diesem Ansatz gehört – und ihn dann an der Martin-Luther-Straße umgesetzt. Natürlich mit Unterstützung der Pflege- und Geschäftsleitung. Der erste Kontakt zum Pflegebedürftigen wird in der Regel schon bei stationärem Aufenthalt in der Klinik geknüpft. Das geschieht über den Sozialdienst. „Diese Schnittstelle ist täglich auf den Stationen, hat ein Gespür dafür, welche Angehörigen eventuell Hilfe benötigen“, erläutert Janine Koop .

Das kann Hilfe beim Ausfüllen von Formularen sein. Ist es mehr – beispielsweise die Unsicherheit von Angehörigen, ob die eigenen vier Wände für eine Pflegesituation geeignet sind – kommt Christina Aufderhaar ins Spiel.

Noch während des Klinikaufenthalts erfasst sie bei einem Qualitätscheck zu Hause, ob es beispielsweise Stolperfallen gibt, Hilfsmittel für die zu pflegende Person fehlen oder bauliche Veränderungen im Badezimmer von Vorteil wären. Damit nicht genug. Christina Aufderhaar zeigt den Angehörigen auch Tricks, um bei der Pflege rückenschonend zu arbeiten. „Das geschieht auch dadurch, dass die Angehörigen in die Rolle des zu Pflegenden schlüpfen, um durch Christina Aufderhaar zu erfahren, wie sich bestimmte Handgriffe für den Pflegebedürftigen anfühlen und welche kleinen Tricks den Umgang miteinander leichter machen“, beschreibt Pressesprecherin Janine Koop die Vorgehensweise ihrer Kollegin.

Die Abgrenzung zum ambulanten Pflegedienst liegt für die beiden Helios-Mitarbeiterinnen auf der Hand. Der ambulante Dienst kümmere sich um die pflegebedürftige Person, die Familiale Pflege um den Angehörigen. Nur selten sei der Eintritt eines Pflegefalls langfristig absehbar. „Viele Angehörige werden davon überrascht“, weiß Christina Aufderhaar.

Das Angebot der Klinik ist kostenlos, weil die Krankenkassen mit im Boot sitzen. Bis zu sechs Wochen nach der Entlassung kann es in Anspruch genommen werden. Seit 2018 gibt es die Familiale Pflege. An Rückmeldungen mangelt es nicht. „Das Angebot ist fantastisch und hat mir sehr geholfen - und zwar emotional und fachlich“, zitiert Janine Koop aus dem Schreiben einer Angehörigen.