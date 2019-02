Entscheidung über Tempo-Limit vertagt

Die will, daran ließ Fraktionsvorsitzender Klaus Reiher am Donnerstagabend im Planungsausschuss keinen Zweifel, den Schnellfahrern das „Fußwerk“ legen.

Aus der jetzt noch als verkehrsberuhigte Zone ausgewiesenen Münsterstraße soll eine Tempo-20-Zone werden. Was nur auf den ersten Blick ein Widerspruch zu sein scheint. „Bei einer Tempo-20-Zone können gerichtsfeste Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen werden“, warb Klaus Reiher um die Zustimmung der anderen Fraktionen.

Was Ulrich Weiß zunächst verwundert den Kopf schütteln ließ. „Eine Anhebung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, wo jetzt schon zu schnell gefahren wird, ist nicht nachvollziehbar“, befand der Ratsherr von Bündnis 90/ Die Grünen . Was er sich vorstellen könnte, sei ein Display, auf dem Autofahrern (und Radfahrern) die von ihnen gefahrene Geschwindigkeit angezeigt wird. Quasi eine Gedächtnisstütze dafür, dass die Betreffenden in einem verkehrsberuhigten Bereich unterwegs sind, in dem maximal Schrittgeschwindigkeit (landläufig als sechs oder sieben Stundenkilometer definiert) zugelassen ist. „Dem Verhalten der Delinquenten mit einer Anhebung des Tempo-Limits entgegenkommen, das wird´s nicht bringen“, war Ulrich Weiß überzeugt.

Die Frage, ob denn die Polizei bei Einrichtung einer Tempo-20-Zone auch entsprechende Geschwindigkeitskontrollen vornehmen werde, führte zu einem regen Meinungsaustausch. Einmal im Monat, so berichtete Klaus Reiher, werde die Polizei das wohl machen. Eben unter der Voraussetzung, dass gerichtsfeste Ergebnisse erzielt werden können, berichtete er von einer Nachfrage bei der Lengericher Polizei.

Messergebnisse Zahlen für die Diskussion um die Einführung einer Tempo-20-Zone in der Münsterstraße sowie Beibehaltung der derzeit geltenden Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern (km/h) in der Herderstraße und Goethestraße lieferte im Planungsausschuss Holger Lange, Leiter des Fachdienstes Straßenbau. Grundlage sind Verkehrserhebungen aus September und Oktober 2017. Die Ergebnisse (Durchschnittswerte) an den Messpunkten:Münsterstraße 20: 1030 Fahrzeuge/Tag; Geschwindigkeit (Vd) 16 km/h; Durchschnittstempo von 85 Prozent der Gemessenen (V85) 20 km/h.Münsterstraße 36: 1789 Fahrzeuge/Tag; Vd 21 km/h; V85 29 km/h.Herderstraße: 409 Fahrzeuge/Tag; Vd 21 km/h; V85 31 km/h.Goethestraße: 151 Fahrzeuge/Tag; Vd 23 km/h; V85 33 km/h. ...

Messen könne man doch auch jetzt schon, lautete ein Gegenargument. Allerdings, so ein Einwand, gebe es unterschiedliche Gerichtsurteile bezüglich der Anerkennung solcher Messergebnisse. Was schließlich Karl-Heinz Horstkotte zum Antrag bewog, eine Entscheidung über die Einrichtung einer Tempo-20-Zone in den Haupt- und Finanzausschuss zu verschieben. „Wir haben noch Beratungsbedarf“, begründete er dieses Anliegen mit Blick auf die Diskussion. Der Ausschuss folgte diesem Wunsch.

Dabei ist die Sachlage klar, wie eine Nachfrage der WN am Freitag bei der Kreispolizeibehörde ergab. In einem verkehrsberuhigten Bereich darf die Polizei von einem Verkehrsteilnehmer, der augenscheinlich zu schnell ist, ein Verwarnungsgeld von 15 Euro erheben – ohne Messung. Das erläuterte Reiner Schöttler. „Wird gemessen, sind mindestens 20 Euro fällig“, ergänzte der Pressesprecher.