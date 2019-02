Türkisch-deutsches Miteinander

75 Prozent der Schüler der Grundschule Intrup in Lengerich haben nach Angaben des Kreises Steinfurt einen Migrationshintergrund. 23 Nationalitäten sind in den Klassenzimmern der Klassen eins bis vier vertreten, die meisten von ihnen haben die Herkunftssprache Türkisch. „Deutsch wird zu Hause in der Regel nicht gesprochen“, sagt dazu Schulleiter Roland Hennig . Seit diesem Schuljahr ist die Grundschule nun eine von zwei Pilotschulen des vom Land finanzierten und vom Kommunalen Integrationszentrum Kreis Steinfurt (KI) begleiteten Sprach- und Elternbildungsprogramms „Rucksack Schule“.

Ziel ist es, die sprachliche Entwicklung der Kinder sowohl in der deutschen als auch in ihrer Herkunftssprache zu fördern und gleichzeitig deren Eltern mit einzubeziehen. Diese sollen in einer Elterngruppe wöchentlich praktische Hilfen bekommen, wie sie die sprachliche Bildung ihrer Kinder optimal begleiten können. „Die Projektverantwortlichen sind mit der Arbeit der Beteiligten voll zufrieden und hoffen, dass noch mehr Eltern mitmachen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreises.

„Rucksack Schule“ ist ein ganzheitliches, von der Landesweiten Koordinierungsstelle Kommunale Integrationszentren (Laki) konzeptioniertes und vom Kommunalen Integrationszentrum durchgeführtes Programm zur Förderung mehrsprachig aufwachsender Kinder. Rund 70 Schüler aller vier Jahrgänge unterrichtet die Lehrerin des Herkunftssprachlichen Unterrichts, Hadice Nagis, in insgesamt zwölf Unterrichtsstunden pro Woche an der Grundschule Intrup. Ihren türkischsprachigen Unterricht stimmt sie dabei thematisch mit Lehrerin Jennifer Wortkötter und deren Klassenunterricht ab – so können die Schüler ihren Wortschatz in beiden Sprachen miteinander verknüpfen: „Im Fokus des Projekts ‚Rucksack Schule‘ steht die balancierte und systematische Entwicklung beider Sprachen“, erklärt Kathrin Lehmer vom Kommunalen Integrationszentrum Kreis Steinfurt.

Die Schüler der Klasse eins lernen im herkunftssprachlichen Unterricht etwa die Buchstaben, die vier Jahreszeiten, sie singen Lieder, erfahren aber auch mehr über deutsche Bräuche wie zum Beispiel über die Feiertage. „75 Prozent unserer Schülerinnen und Schüler sind in Deutschland geboren, wachsen aber nicht mit Deutsch auf. Daher ist die Förderung der Mehrsprachigkeit für unseren Stadtteil wichtig“, sagt Roland Hennig.

Darüber hinaus treffen sich Jennifer Wortkötter und die türkischsprachige Elternbegleiterin Selma Bayar wöchentlich gemeinsam mit den Eltern der zweisprachig unterrichteten Schüler. Dabei erfahren diese, welche Unterrichtsinhalte ihre Kinder bearbeiten, damit sie ihnen bei den Hausaufgaben unterstützend zur Seite stehen können – so wird die Thematik des Unterrichts auch Thema Zuhause.

„Durch die regelmäßigen Treffen entsteht auch eine persönliche Beziehung zwischen uns als Schule und den Eltern. Davon profitieren wiederum die Kinder“, hebt Roland Hennig die positiven Nebenwirkungen hervor. „Die Kinder sind begeistert und stolz, wenn sie merken, dass ihre Eltern über den Unterricht Bescheid wissen und helfen können. Das motiviert sie“, berichtet Selma Bayar. Insofern sei „Rucksack Schule“ auch ein Elternbildungsprogramm.

Vor dem Hintergrund dieser bereits kurzfristig erzielten Erfolge wollen die Beteiligten weiter Werbung für „Rucksack Schule“ machen – in der Pausenhalle wollen sie ihre Arbeit präsentieren und andere Eltern neugierig machen. Denn der langfristige Erfolg hänge stark vom Engagement der Eltern ab. „Wir hoffen, dass das alles hier nur der Anfang ist, dass noch weitere Eltern mitmachen und das Projekt weiter gefördert wird – damit wir bald richtige Sprachprofis haben“, so Roland Hennig.