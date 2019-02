Im Hook in Lengerich ist derzeit einiges im Gange, vor allem am östlichen Ende. Das Seniorenheim Haus Widum wird erweitert und modernisiert. Die evangelische Kirchengemeinde möchte das Haus Nummer 15 veräußern, das dem CVJM somit nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Und für den Sommer oder Herbst plant die Stadt, die gesamte Straße zu sanieren. Am Dienstag kam nun noch eine weitere Nachricht hinzu: Das markante Eckhaus Im Hook 13 ist zwangsversteigert worden.

Untergebracht ist dort die Tagesstätte „Die Villa“, die von der Reha GmbH für Sozialpsychiatrie (einstmals Reha-Verein) betrieben wird. Zweieinhalb Jahre, bis Ende Juli 2021, läuft noch der Mietvertrag. Geschäftsführer Herbert Isken betonte am Dienstag nach dem Termin am Amtsgericht , dass die Reha GmbH die Tagesstätte gerne über dieses Datum hinaus an der Adresse weiterführen möchte.

Die Chancen dafür scheinen bestens zu stehen. Denn der neue Eigentümer ließ keinen Zweifel daran, dass die Reha GmbH ein „prima Mieter“ sei. Die Einigung über die Verlängerung des Mietverhältnisses scheint somit eher eine Formalie zu sein.

Das Gebäude, das Ende des 19. Jahrhunderts errichtet wurde und über mehr als 250 Quadratmeter Wohnfläche verfügt, wechselt samt 844 Quadratmeter großem Grundstück für 135 000 Euro den Eigentümer. Der Verkehrswert war von einer Gutachterin mit 270 000 Euro angegeben worden. Grund für die Zwangsversteigerung war die sogenannte Aufhebung der aus vier Personen bestehenden Erbengemeinschaft. Der Käufer ist einer dieser Erben.

In der Tagesstätte werden Menschen mit psychischen Erkrankungen betreut. Rund 30 Besucher kämen täglich, so Herbert Isken.