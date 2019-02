In den nächsten Tagen führt der Evangelische Kirchenkreis Tecklenburg eine Visitation in der evangelischen Kirchengemeinde Lengerich durch. Damit nimmt der Kirchenkreis seine aufsichtliche und begleitende Verantwortung für den kirchlichen Dienst in den Kirchengemeinden vor Ort wahr, heißt es in einer Pressemitteilung. Eine Visitation dient demnach „der Beratung, Förderung und Ermutigung der in der Gemeinde verantwortlich handelnden Personen“.

„Die Kirchengemeinde Lengerich befindet sich in einer wichtigen Umbruchphase. Der Auszug des Kreiskirchenamtes aus dem Komplex des Martin-Luther-Hauses im nächsten Jahr und die Planungen für einen Gemeindehaus-Neubau am Kirchplatz stehen dafür beispielhaft“, sagt Superintendent André Ost. „In dieser Situation wollen wir die Kirchengemeinde nicht alleine lassen.“

Die Visitation beginnt am Samstag, 9. Februar, mit dem Besuch des gesamtgemeindlichen Konfirmandentages. Am Sonntag, 10. Februar, wird nach den Gottesdiensten um 12 Uhr zu einer offenen Gemeindeversammlung in den Saal des Martin-Luther-Hauses an der Schulstraße eingeladen. Dort haben alle Besucher Gelegenheit, über das Gemeindeleben in Austausch zu treten, Lob, Kritik und Anregung loszuwerden und entsprechende Rückmeldungen an das Visitationsteam zu geben, kündigt der Kirchenkreis an.

Inhaltliche Schwerpunkte der Visitationswoche sind die Kinder- und Jugendarbeit, Seniorenarbeit und Kirchenmusik. Darüber hinaus gehe es um eine Bestandsaufnahme der Kontaktflächen, die das Gemeindeleben prägen, so die Verantwortlichen. Darum stehe auch ein Besuch bei Bürgermeister Wilhelm Möhrke auf dem Programm. Ebenso ein Ökumenegespräch und ein Treffen mit dem Pfarrkollegium aus der gesamten Südregion des Kirchenkreises. Zudem sollen die örtlichen Schulen und die diakonischen Arbeitsfelder in den Blick genommen werden.

Die Visitation endet am Donnerstag, 14. Februar, mit einem Besuch im Presbyterium. Dann will das insgesamt zwölfköpfige Visitationsteam seine Eindrücke darlegen und dem gemeindeleitenden Gremium Anregungen für die Weiterarbeit geben